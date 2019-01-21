«Похоже на сговор»: Эдуард Лимонов о судьбе Курильских островов

Вопрос о Курильских островах, вероятнее всего, уже решен. Как считает писатель и публицист, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, Кремль действительно может отдать два острова Японии. Об этом он заявил в интервью РИА «Новый День».

«У меня подозрительное отношение к этому – как бы не отдали эти два острова», – сказал Лимонов, комментируя предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как считает политик, заявления российских чиновников относительно судьбы четырех островов Курильской гряды звучат туманно, в связи с этим, есть основания предполагать, что в вопросе уже есть некая «сделка».

«Я вот слушаю, что говорят, пытаюсь понять. Но все это так обтекаемо, что похоже на сговор и у меня такое впечатление, что уже вопрос решен», – отметил он.

«Возможно, что решение уже принято. Но дело деликатное. Пытаются скрыть до поры до времени», – добавил политик.

По мнению Лимонова, если Кремль действительно согласится в рамках заключения договора отдать острова Японии, это обернется еще большими потерями рейтинга для власти.

«Я думаю, что люди особо, может быть, не рыпнутся, но обиду затаят. И власть потеряет престиж. Придётся восставать, наверное, что поделаешь», – заключил Лимонов.

Как сообщал «Новый День», завтра, 22 января, в Москве должны состояться, переговоры президента РФ и премьер-министра Японии. Накануне японские СМИ сообщили, что Абэ начал рассматривать вопрос о заключении мирного договора с Россией, но требует гарантии на передачу Шикотана и группы мелких необитаемых островов, называемых в Японии Хабомаи. По словам главы японского правительства, передача еще двух островов – Итурупа и Кунашира – пока выглядит нереалистично.

Напомним, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Японии Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

Стоит отметить, что социологические замеры показывают, что население страны «жестко негативно» относится к возможной передаче Курильских островов Японии.

Москва, Мария Вяткина

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