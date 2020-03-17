Умер Эдуард Лимонов

Скончался политический деятель, писатель и публицист Эдуард Лимонов. Об этом в своем фейсбуке сообщил депутат Госдумы РФ от КПРФ Сергей Шаргунов. Что стало причиной смерти, не сообщается. Эдуарду Лимонову было 77 лет. Около полутора лет назад он попадал в больницу из-за ухудшения здоровья. «Состояние довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно», – говорил тогда Лимонов.

Москва, Елена Сычева

Москва. Другие новости 17.03.20

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