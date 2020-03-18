Похороны Эдуарда Лимонова пройдут в узком кругу

Похороны писателя и политика Эдуарда Лимонова, как и прощание с ним пройдут в узком кругу в закрытом для широкой общественности и СМИ режиме. Это было последним пожеланием Лимонова, сообщили в пресс-службе «Другой России». Там также подтвердили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По словам писателя Дмитрия Быкова, Эдуард Лимонов очень не любил писательниц и некрологов. «Сам он в своих некрологах, собранных в «Книге мертвых», писал о людях как о живых, не особо сообразуясь с фактом смерти. Смерть не должна у нас вызвать пиетета, и лучше всего, если мы продолжим относиться к Лимонову как к живому, сложному, великолепному, грандиозному и невыносимому», – приводит слова Быкова РБК.

Фантаст Сергей Лукьяненко считает, что Лимонов являлся последним писателем советской эпохи, который прошел эмиграцию, борьбу с советской властью, а затем и политическую борьбу уже в России. «Это действительно был человек крайне разносторонний, значимый», – сказал Лукьяненко.

Как писал «Новый День», российский и советский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов умер в одной из московских клиник вечером 17 марта в возрасте 77 лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.03.20

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