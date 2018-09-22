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Суббота, 22 сентября 2018, 13:49 мск

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Лимоновцы решили выйти из «подполья»

Сегодня в Москве сторонники известного общественного деятеля, писателя Эдуарда Лимонова на учредительном съезде проголосовали за создание официальной партии «Другая Россия». Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято практически единогласно. Только один голос был против при 91-м «за».

Делегаты одобрили создание партии, утвердили ее устав и другие необходимые для регистрации документы.

Стоит отметить, что «лимоновцы» уже несколько раз пытались получить официальную регистрацию партии «Другая Россия» в Минюсте РФ, однако каждый раз получали отказ.

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