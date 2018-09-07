«Пенсионный» протест «умрет» в сентябре: изменений в политике государства не будет Известный политик и писатель о новом политическом сезоне в РФ

Общественный строй, сложившийся в России за последние десятилетия, имеет достаточный запас прочности. Как подчеркнул в интервью РИА «Новый День» известный писатель, общественный деятель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, ни экономические трудности, ни «пенсионные» протесты жителей России не смогут серьезно поколебать обстановку и не повлекут за собой серьезных политических изменений.

Лимонов обратил внимание, что прогнозировать возможные перемены в новом политическом сезоне сейчас сложно, но подчеркнул, что предпосылок к нарастанию социальной напряженности в обществе не наблюдается.

«Это гадание на кофейной гуще. Но такое впечатление, что это решение (пенсионная реформа) пройдет всё равно и возражений больших не будет. Не вижу никаких знаков того, что все будут рвать и метать», – сказал Лимонов.

Он пояснил, что возможный негативный эффект от непопулярной инициативы правительства РФ поднять пенсионный возраст, так же, как и возможные последствия экономических трудностей, будут «размыты» временем.

«Реформа не совсем понятна и повышение цен непонятно. Это произойдет не сразу, не завтра, как помните, было с шоковой терапией, когда мы приходили в магазины, а там цены в 200 раз выше. Немедленного эффекта раздражения не будет», – прогнозирует политик.

В этой связи Лимонов выразил уверенность, что «пенсионный» протест «умрет» уже в середине сентября. «Все эти пенсионные возражения против реформы не приведут ни к какому значительному изменению в политике государства. Не будет даже большого количества протестов. Я думаю, все это завершится в середине сентября», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Второе чтение намечено на 24 сентября.

29 августа президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

Ранее «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы.

Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, увеличились за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Москва, Мария Вяткина

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