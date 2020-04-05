Предчувствие Нации

Уже более 20 лет в этот день отмечается День Нации. Ныне забытый альтернативный политический праздник, придуманный великим писателем. Кто и как повлиял на формирование современной российской нации, в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет известный политолог Олег Бондаренко.

Последнюю треть жизни он предпочитал, чтобы его именовали политиком. Писателем, само собой, тоже, но через запятую. Он и художественные романы потому перестал писать, сосредоточившись всё больше на эссе. И не просто эссе, а, в основном, политических. Поэтому свои посты на Фейсбуке он подписывал – «это была проповедь от …(дата)». Сегодняшнюю проповедь, если бы до неё дожил, он бы наверняка посвятил им придуманному дню – Дню Нации.

5 апреля с конца 90-х он и его партия в честь победы Александра Невского над крестоносцами на Чудском озере праздновали День Нации. Собирались сотни, а может и тысячи людей на митинги по всей стране. И задорно скандировали крутые лозунги. Некоторые из них стали явью, а за некоторые по нынешним временам можно схлопотать «трёшечку».

Если есть люди, которых гуманисты любят называть «камертоном эпохи», то он был ударными, задававшими ритм, за которыми не всегда поспевал оркестр.

Его имя – Эдуард Лимонов. Хотя в оригинале это звучало иначе – «Наше имя – Эдуард Лимонов». Кричали тысячи мальчишек и девчонок в этот день по всей стране.

«Севастополь – русский город!» – случилось.

«Киев – русский город!», ну а какой ещё, не американский же? Ещё вернёмся. Нацболы так заканчивали митинги – «мы сюда ещё вернёмся!»

«Астана (дальше можно было подставить любой другой вплоть до Нью-Йорка) – русский город!» За Астану-Акмолу-Целиноград-русский город Лимонов отсидел 2,5 года в русских тюрьмах. Потому как хотел устроить русский бунт в русском северном Казахстане, в 70-е годы подаренном Брежневым КССР таким же образом, как и Крым Хрущёвым УССР. Затем Назарбаев и перенёс столицу из богатой южной Алма-Аты в продуваемую всеми ветрами северную нищую и невзрачную Акмолу, переименовал её, и отстроил будто Дубай – закрепил за собой подаренную богатыми русскими обширную, прежде казацкую, территорию. Там и сегодня половина населения, если не больше, русские. Кто мог на такое отважиться, если не политик?

«Наши МИГи сядут в Риге!» – пока не сядут, но одной из первых акций НБП (запрещена в РФ) в защиту угнетаемых русских неграждан Латвии был захват башни Собора Святого Петра в Риге ради привлечения внимания к актуальнейшей проблеме. Кстати, абсолютно европейский политический подход. Помните такого человека – ветерана Василия Кононова, которого в Латвии посадили в тюрьму за его героическое советское прошлое? Это про него был следующий лозунг – «За наших стариков уши отрежем!» Здесь – и защита российских соотечественников, и борьба с переписыванием истории. Всё то, что сегодня на высоком государственно-декларативном уровне провозглашается Владимиром Путиным. Только в отличие от многочисленной армии чиновников различных профильных ведомств, молодые нацболы тогда получили по несколько лет тюрьмы за акцию защиты соотечественника и российской истории.

Мечта Лимонова о другой – небольшой и революционной России осуществилась при его жизни, но без его прямого участия в 2014-м на Донбассе. Один из его воспоследователей, писатель Захар Прилепин, став замкомбата в ДНР, шёл лимоновским путём. Конечно, тогда нужно было объединять только появившиеся ДНР и ЛНР в единую Новороссию и поэтапно присоединять к Новороссии все исторические русские земли Юга и Востока Украины. Много ли у нас было попыток построить «другую Россию»? Кто-то назовёт Андрея Курбского и Великое Княжество Литовское, но Курбский, по большому счёту, оказался предателем, перешедшем на сторону врага. А так, чтобы в содружестве с Россией – пожалуй, только Беларусь. Это, в том числе, русское государство с русским президентом, который легко мог бы стать президентом России и всего русского мира. Уверен, поэтому к нему столь ревностное отношение у российских вельмож.

Однажды 5 апреля колонна нацболов шла мимо Кремля. С серпасто-молоткастыми флагами в белом круге на красном фоне и регулярными кричалками «Да, смерть!» нацболы скандировали известные лозунги. Возглавлявший их шествие Вождь (ещё не Дед) с мегафоном подкидывал актуальные лозунги по повестке дня. Тогда в Таджикистане начиналась очередная фаза гражданской войны – в борьбу с сильными талибами и слабым правительством включился полковник Худойбердыев. Так вот колонна молодых панков под красными флагами скандировала его фамилию – «Ху-дой-бер-ды-ев! Ху-дой-бер-ды-ев!» Было весело и круто. Что это, как не поддержка своего Башара Асада в сопредельной экс-советской республике?

Писатель, придумавший свою партию с фантастически привлекательной идеологией, позже заимствованной многими, включая Путина. Национал-большевистская партия (запрещённая в РФ) – главная книга Лимонова, а День Нации – главный праздник. Почему у нас, кстати, нет такого? Не потому ли, что стесняются даже назвать по имени народ (государствообразующий) в Конституции? Мог бы стать общенародным выходным, если бы в РФ была демократия, НБП – допущена до выборов, где при честном подсчёте могла бы получить 15 процентов, но запрещена в РФ. По смысловому наполнению – это та же самая «Родина» Рогозина и Глазьева, только более злая, молодая и радикальная.

Идеология национал-большевизма продолжает оставаться актуальной и сегодня. Из чего она состоит? Приоритет национального (при этом Лимонов, как и Ленин, не делал отличий между представителями различных российских этносов, в его партии состояли и евреи, и армяне, и татары, и буряты) – в смысле русско-российского сознания. Если бы не коронавирус, 22 апреля бы голосовали за такую поправку в Конституцию – приоритет национального права над международным.

А кто такой современный большевик? Это революционно-прикладной социалист-народник. Как сказали бы сейчас, левый популист. Только он требует сразу главного – не просто прогрессивной шкалы налогообложения, но двух ключевых, по сегодняшний день, для нашей страны моментов. Пересмотра итогов «большой приватизации» крупного бизнеса. И выплаты государством «сгоревших» советских вкладов.

«Завершим реформы так – Сталин, Берия, ГУЛАГ!» – задорно скандировали нацболы. Хотели ли они тем самым отправить в ГУЛАГ правительство и либералов? Правительство – возможно, но против этого многие бы не возражали. А либералов? С ними Лимонов вместе устраивал политические акции «стратегии 31», выводя каждое 31-е число на протяжении многих лет на Триумфальную площадь недовольных граждан. То, как сегодня выглядит Триумфальная – прямое следствие этих акций. Просто в какой-то момент полиции надоело разгонять и отлавливать народ по всей площади, и её закрыли на реконструкцию. Что делать, пришлось реконструировать! Тогда именно там первыми в Москве появились большие городские качели и прочая дребедень. Московская ещё лужковская власть так защищалась от придуманной Лимоновым стратегии протеста. Помните об этом, когда будете там раскачиваться летом.

Было одно событие, о котором Дед действительно жалел. 6 декабря 2011 года, после выборов в Госдуму, Москва начинала бурлить массовым протестом. Люди стали собираться в центре, на площади Революции. Но заводилы протеста со стороны либералов почему-то решили (Лимонов считал, что имел место сговор с властью) увести протест из самого центра – Театральной площади – на безопасное от Кремля расстояние, Болотный остров за Большим Каменным мостом. Вот об этом он реально переживал – ведь случись та 100-тысячная толпа на Театральной, ещё неизвестно, как развивалась бы ситуация и кто сегодня был бы властью.

Его партия могла бы занять важное место в российском парламенте, но по итогам замешанная Лимоновым идеология оказалась успешной и востребованной лишь спустя десятилетия.

Спи спокойно, дорогой Вождь. В своём запрещённом к показу интервью Познеру, вышедшем в эфир только после смерти, Лимонов в ответ на вопрос, о чём жалеет, говорит: «Я опередил своё время». Мне думается, если и опередил, то совсем не на много.

Москва, Олег Бондаренко, политолог

Москва. Другие новости 03.04.20

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