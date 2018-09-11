«Другая Россия» Лимонова снова попытается стать официальной

Незарегистрированная партия «Другая Россия», которую возглавляет известный общественный и политический деятель, писатель Эдуард Лимонов, объявила о подготовке к учредительному съезду. ОБ этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщала пресс-служба «другороссов».

«22 сентября в Москве состоится съезд независимой политической партии «Другая Россия». Съезд будет носить учредительный характер: на нем будут освещаться вопросы регистрации партии в Министерстве юстиции РФ. В мероприятии примет участие писатель, публицист и общественный деятель Эдуард Лимонов (председатель «Другой России»)», – говорится в сообщении.

Как предполагается, съезд будет состоять из двух частей. Первая часть пройдёт в формате пресс-конференции, на неё приглашаются представители СМИ. Запланировано выступление представителей «Другой России» и презентация программы партии.

В пресс-служба «Другой России» уточнили, что в мероприятии также примет участие движение «Право на оружие», занимающееся поддержкой Марии Бутиной. Также будет обсуждаться кампания в поддержку политзаключённого сопредседателя «Другой России» Александра Аверина.

Вторая часть съезда будет носить закрытый характер, в ней примут участие только члены партии.

Стоит отметить, что ранее неоднократные попытки стронников Лимонова зарегистрировать официально партию завершались безрезультатно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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