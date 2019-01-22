Жириновский: Переговоры с Японией о Курилах нужно прекратить

России нельзя отдавать Курильские острова и не стоит даже вести переговоры на эту тему. С таким заявлением, как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», выступил сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед пленарным заседанием Госдумы.

Жириновский в числе основных причин для отказа в переговорах с Токио назвал моральный аспект. «Это моральный аспект, – заявил он. – Россия расстается с тем, что получила по итогам Второй мировой войны. Сколько мы потеряли солдат из-за Японии! Она всегда была агрессором. А мы никогда не совершали каких-то агрессивных действий».

Кроме того, отметил Жириновский, есть и военный аспект – острова закрывают выход в Тихий океан. «Нам придется даже разрешения получать, проходя мимо своих островов», – пояснил он. «И рыба. Сейчас рыбные косяки идут на нерест вдоль дальневосточного побережья, – отметил лидер ЛДПР, подчеркнув, что рыбные запасы РФ резко уменьшатся.

«Сами острова очень богатые, там остались шахты, где японцы добывали уран и другие полезные вещества, – напомнил Жириновский. – Поэтому ни под каким видом нельзя отдавать Курильские острова».

При этом он подчеркнул, что даже вести переговоры на эту тему России не стоит, поскольку такие действия показывают, что страна готова обсуждать этот вопрос, а значит, есть вероятность уступок и передачи островов Японии.

Как сообщал «Новый День», сегодня, 22 января, в Москве должны состояться, переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Накануне японские СМИ сообщили, что Абэ начал рассматривать вопрос о заключении мирного договора с Россией, но требует гарантии на передачу Шикотана и группы мелких необитаемых островов, называемых в Японии Хабомаи. По словам главы японского правительства, передача еще двух островов – Итурупа и Кунашира – пока выглядит нереалистично.

Напомним, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Японии Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

Стоит отметить, что социологические замеры показывают, что население страны «жестко негативно» относится к возможной передаче Курильских островов Японии.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.01.19

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