Без вариантов: Москва потребовала от Японии признать Курилы российскими

Накануне визита в Москву министра иностранных дел Японии Таро Коно российское внешнеполитическое ведомство обратилось с призывом к Токио признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет РФ над южными Курильскими островами.

Как говорится в официальном комментарии МИД РФ, основной темой переговоров министров иностранных дел двух стран, которые пройдут 12 – 15 января, станет проблема заключения мирного договора между Россией и Японией.

«Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран изложат позиции сторон и обменяются мнениями о том, как обеспечить наиболее эффективное продвижение к поставленной лидерами цели. Убеждены, что это отвечает не только национальным интересам наших государств, но и делу укрепления мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – отметили в российском МИДе.

В то же время в заявлении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что «ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами».

«Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии», – говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее российские эксперты неоднократно высказывали опасения, что официальная Москва готовится «сдать» «спорные» Курильские острова Японии. В связи с этим в Госдуму даже был внесен законопроект, налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России. «Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», – говорится в законопроекте. «Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года», – оговаривается в проекте документа, в котором также подчеркивается, что Курильские острова «являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области».

Как сообщал «Новый День», премьер-министр Японии Синдзо Абэ в начале января сделал несколько заявлений относительно перспектив заключения мирного договора и принадлежности Курильских островов. Он также заявил, что поклялся на могиле отца приложить все силы для заключения мирного договора с Россией и возвращения Курильских островов. Абэ считает, что «поворотный момент» в истории территориальных разногласий между Токио и Москвой должен произойти в 2019 году.

Ранее японский премьер заявил, что вопрос принадлежности Южных Курил, на которые претендует Токио, не может быть решен без согласия их жителей. Глава японского правительства подчеркнул, что претензии Токио не предполагают выселения оттуда россиян.

Абэ также заявлял, что переговоры по поводу заключения мирного договора между Токио и Москвой завершены. По его словам, теперь они с президентом РФ «должны положить конец» этому вопросу.

В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом России Владимиром Путиным ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года. В этом документе стороны выражали готовность заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Москва и Токио ратифицировали декларацию, но затем Япония отказалась от ее выполнения, настаивая на возвращении четырех островов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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