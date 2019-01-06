Плюс для США: премьер-министр Японии обозначил перспективы мирного договора с Россией

Заключение мирного договора между Японией и Россией принесет пользу для США, поскольку этот документ создаст почву для региональной безопасности. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ. По его словам, японо-американский альянс представляет собой «основу дипломатии и безопасности Японии», и это он разъясняет на переговорах президенту РФ Владимиру Путину.

«Поскольку это (мирный договор с Россией) будет плюсом для мира и безопасности в регионе, это будет плюсом и для США», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Днем ранее японский премьер заявил, что переговоры по поводу заключения мирного договора между Токио и Москвой завершены. По его словам, теперь они с президентом РФ «должны положить конец» этому вопросу.

«Теперь их [переговоры с Москвой] ждет решающий момент, и президент Путин, и я лично положим этому (проблеме заключения мирного договора) конец», – подчеркнул Абэ (цитата по РБК). Остальных деталей и подробностей он не привел.

Примечательно, что несколько дней назад Абэ в интервью японской телекомпании «Асахи» заявлял, что американские войска в Японии находятся для защиты безопасности в Японии и на Дальнем Востоке и «никаким образом не враждебны в отношении России».

Тема заключения мирного договора между Россией и Японией была поднята президентом РФ Владимиром Путиным. После встречи с российским лидером 14 ноября 2018 года в Сингапуре японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года. В МИД России позже подтвердили эту информацию. При этом в конце декабря глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о возможности передачи Японии части Курильских островов, но только в случае признания Токио итогов Второй мировой войны.

Стоит отметить, что 29 ноября 2018 года депутаты Сахалинской областной думы единогласно приняли обращение к главе МИД РФ в связи с возобновлением переговоров с Японией по заключению мирного договора на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 года. Народные избранники попросили исключить из переговорного процесса между странами вопрос о передаче островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малой Курильской гряды Японии и тем самым выступили против территориальных уступок Токио.

Япония претендует на четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих островов Токио выдвигал в качестве условия для заключения мирного договора. Официальная позиция Москвы до последнего времени заключалась в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Токио – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Токио – Москва. Другие новости 05.01.19

Оружейный скандал: Москва требует от США объяснить причины ареста россиянина на острове в Тихом океане. / В подмосковном санатории отравились дети и взрослые: СКР начал проверку. / Посольство РФ подтвердило, что у похищенных пиратами моряков российское гражданство. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»