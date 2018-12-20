Путин прокомментировал подготовку мирного договора с Японией. Про судьбу Курил промолчал

Россия настроена на полную нормализацию отношений с Японией – для этого активизирована работа по заключению мирного договора с руководством страны «восходящего солнца». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос японского журналиста. При этом глава российского государства назвал этот процесс сложным, а о судьбе Курильских островов промолчал.

Вопросы безопасности президент назвал крайне важными в двусторонних отношениях с Японией. «Мы не понимаем уровень суверенитета Японии при принятии решений подобного рода», – подчеркнул президент РФ, обратив внимание на наличие крупной американской военной базы в Японии. «На Акинаве крупнейшая американская база, там она существует десятилетия», – сказал Путин и отметил, что многие японские политики и население выступают против американского военного присутствия в Японии, но противопоставить этому ничего не могут.

«Конечно, нас беспокоят планы размещения систем противоракетной обороны США… Мы не считаем, что это оборонительное оружие. Это часть американского стратегического военного ядерного потенциала, вынесенного на периферию, и эти системы работают синхронно в комплексе с ударными комплексами. Поэтому здесь у нас иллюзий нет никаких», – отметил также Путин.

В этой связи он также уточнил, что «понимая все это, искренне будем стремиться к заключению мирного договора с Японией». «Потому что, я убежден – и эту убежденность со мной разделяет премьер-министр Абэ – сегодняшнее состояние не является нормальным. И Япония, и Россия заинтересованы в полном урегулировании отношений, и не только потому, что нам от Японии что-то нужно с точки зрения экономики», – отметил глава российского государства.

«Процесс ложный. Мы готовы вместе с коллегами двигаться по этому пути», – сказал Путин.

Ранее на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможности передачи Японии части Курил, но только в случае признания Токио итогов Второй мировой войны. Такое заявление он сделал в эфире радио «Комсомольская правда». «Пока что наши коллеги на это не готовы. Признание Японией итогов Второй мировой – это неотъемлемый первый шаг в этом разговоре», – подчеркивал глава МИД РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

Путин о гонке вооружений и ядерной войне: «Это очень опасно. Пусть потом не пищат!». / «Реальный рост пенсий будет мизерным»: красноярские профсоюзы просят Путина отменить пенсионную реформу. / Путин подвел итоги года: рост экономики, зарплат и продолжительности жизни. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»