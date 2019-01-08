Токио ищет компромисс? Япония готова отказаться от требования компенсаций за Курилы

Власти Японии планируют предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций по Южным Курилам. Об этом пишет газета Yomiuri, ссылаясь на источники, близкие к российско-японским переговорам.

Данное предложение, по сведениям издания, будет озвучено во время следующих двусторонних переговоров по мирному договору.

При этом отмечается, что соответствующее соглашение, направленное на укрепление двусторонних отношений, может быть подписано одновременно с мирным договором.

Ранее Токио считал Южные Курилы оккупированной территорией со времен Второй мировой войны, поэтому японские власти оставляли за собой право добиваться компенсации от Москвы. Теперь японские власти полагают, что такие претензии осложнят переговоры с Россией по заключению мирного договора, пишет газета.

По данным источников издания, Токио рассматривает вариант, при котором японские власти сами выплатят компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю.

Очередные российско-японские переговоры на высшем уровне могут пройти в январе. Ранее японская газета Sankei Shimbun сообщила, что японский премьер Синдзо Абэ собирается 21 января приехать в Россию для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о заключении мирного договора. В Кремле подтвердили, что 21 января – это одна из рассматриваемых дат. Окончательная дата еще не согласована.

Как сообщал РИА «Новый День», премьер-министр Японии накануне заявил, что поклялся на могиле отца приложить все силы для заключения мирного договора с Россией и возвращения Курильских островов. Абэ считает, что «поворотный момент» в истории территориальных разногласий между Токио и Москвой должен произойти в 2019 году.

Ранее японский премьер заявил, что вопрос принадлежности Южных Курил, на которые претендует Токио, не может быть решен без согласия их жителей. Глава японского правительства подчеркнул, что претензии Токио не предполагают выселения оттуда россиян.

Абэ также заявлял, что переговоры по поводу заключения мирного договора между Токио и Москвой завершены. По его словам, теперь они с президентом РФ «должны положить конец» этому вопросу.

В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом России Владимиром Путиным ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года. В этом документе стороны выражали готовность заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Москва и Токио ратифицировали декларацию, но затем Япония отказалась от ее выполнения, настаивая на возвращении четырех островов.

В Москве подчеркивают, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. При этом в конце декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможности передачи Японии части Курил, но только в случае признания Токио итогов Второй мировой войны.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 07.01.19

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