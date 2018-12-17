Лавров допустил передачу Японии части Курил

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможности передачи Японии части Курил, но только в случае признания Токио итогов Второй мировой войны. Такое заявление министр сделал в эфире радио «Комсомольская правда».

Министр отметил, что в ходе переговоров в Сингапуре 14 ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ стороны условились заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года. По словам Лаврова, согласно тому соглашению Советский Союз «в порядке жеста доброй воли, в порядке учета интересов добрососедского японского народа будет готов передать гряду Хабомаи и остров Шикотан». Однако, добавил он, «в 60-х Япония заключила с США договор о безопасности, об американском военном присутствии на японских островах», и в итоге передачи островов не произошло.

Лавров указал, что Россия всегда следует международному праву, однако обязательство о передаче островов не прямого рода – еще предстоит обсудить, «как, когда, в каком качестве». Министр в связи с этим отметил, что в переговорах заключению мирного договора необходимым шагом для Токио является признание итогов Второй мировой войны. «Пока что наши коллеги на это не готовы. Признание Японией итогов Второй мировой – это неотъемлемый первый шаг в этом разговоре», – подчеркнул глава МИД РФ (цитата по «КП»).

Очередные российско-японские переговоры на высшем уровне могут пройти в январе будущего года. Японская газета Sankei Shimbun сегодня сообщила, что японский премьер собирается 21 января приехать в Россию для проведения переговоров с Путиным о заключении мирного договора. В Кремле подтвердили, что 21 января – это одна из рассматриваемых дат. Окончательная дата еще не согласована, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщал РИА «Новый День», по итогам ноябрьских переговоров в Сингапуре с премьером Японии президент России согласился активизировать переговоры по мирному договору с Японией, о чем его ранее просил японский лидер. После этого российскому внешнеполитическому ведомству пришлось заявлять, что Москва не меняла позицию по Курилам.

29 ноября депутаты Сахалинской областной думы единогласно приняли обращение к главе МИД РФ Сергею Лаврову в связи с возобновлением переговоров с Японией по заключению мирного договора на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 года. Народные избранники попросили исключить из переговорного процесса между странами вопрос о передаче островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малой Курильской гряды Японии и тем самым выступили против территориальных уступок Токио.

Япония претендует на четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих островов Токио выдвигал в качестве условия для заключения мирного договора. Официальная позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», в России выросло число граждан, поддерживающих передачу Японии части Курильских островов ради заключения мирного договора и развития экономического сотрудничества между двумя странами. В ноябре 2018 года 17% россиян заявили, что скорее поддержали бы передачу Японии нескольких островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и наращивать сотрудничество в экономической сфере. Против передачи островов выступили 74% россиян, еще 9% ответить затруднились. Примечательно, что в мае 2016 года за передачу островов высказались лишь 7% россиян.

Отношение россиян к Японии в целом улучшилось – более половины россиян (61%) относятся к Японии позитивно. Каждый пятый участник опроса (20%) относится к Японии плохо, в том числе 7% – «очень плохо». Затруднились с ответом 19% респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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