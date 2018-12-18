Главу МИД РФ хотят видеть в Госдуме с докладом о Курилах: «Мы должны защищать свою территорию»

Сегодня в Госдуме потребовали вызвать министра иностранных дел России Сергея Лаврова для разъяснения нижней палате парламента ситуации с Курильскими островами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с резкими возражениями против этого выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который заявил, что депутатам не стоит «дергать министра», потому что парламентарии ничего в статус-кво изменить не смогут.

Пригласить министра иностранных дел «для заслушивания информации по Курильским островам» предложил депутат от КПРФ Николай Харитонов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у парламентариев, какие у них есть предложения по этому вопросу, и персонально обратился к председателю комитета по международным делам, либерал-демократу Леониду Слуцкому. «Слуцкий отсутствует? – удивленно спросил Володин, и упрекнул лидера ЛДПР, который ранее хвалил Слуцкого за работу над обращением к парламентам стран мира по поводу Украины: – Владимир Вольфович, вот вы похвалили Слуцкого – и он перестал ходить».

В ответ Жириновский заявил, что не видит смысла дергать министра иностранных дел по таким вопросам в последний день работы Госдумы (нижняя палата парламента в среду уходит на региональную неделю, поэтому заседание в среду, 19 декабря, станет последним в этом году). «Про Курилы уже говорят 30 лет. Тогда министр будет не вылезать от нас. Он уже был полтора часа в «КП», замучили его там, – отрывисто сообщил он. – Что он нам скажет? Идут переговоры? Дипломаты никогда нам ничего не скажут. И разведчики не скажут. Сами поезжайте на Курилы, на Донбасс, и все узнаете от местных жителей. Давайте не будем дергать министра, пусть работает спокойно».

«Даже если случится провокация на Донбассе, мы тоже не должны никого трогать, – заявил Жириновский. – Что, если мы позовем его [Лаврова] сюда, то ситуацию быстро изменим? Мы ничего не изменим, только ухудшим. Мы уже сделали свое черное дело при разделе СССР».

Спикер Госдумы предложил попросить зампредседателя Госдумы Александра Жукова обсудить вопрос с Сергеем Лавровым. «20-го (декабря) должна состояться поездка делегации Госдумы в Токио, – сообщил он. – Есть возможность здесь изучить ситуацию, в Японии ознакомиться с позицией японской стороны, а потом послушать Жукова».

Эти предложения не устроили Харитонова. Он напомнил, что 22 ноября состоялась встреча российских политиков с японским послом. «Там сходу начинается разговор о Курилах. Поэтому оберегать наших министров от разговора с парламентом – это неправильно, – веско сообщил он. – Мы должны нашу территорию защищать здесь, в парламенте. От того, что наша делегация поедет в Японию, их мнение о возврате Курил не изменится. Мы должны услышать мнение министра иностранных дел».

«Давайте мы попросим Жукова обсудить этот вопрос с Лавровым, – подытожил Володин. – И решить, приглашать Лаврова в Госдуму, или будет достаточно встречи с представителем думы».

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможности передачи Японии части Курил, но только в случае признания Токио итогов Второй мировой войны. Такое заявление он сделал в эфире радио «Комсомольская правда». «Пока что наши коллеги на это не готовы. Признание Японией итогов Второй мировой – это неотъемлемый первый шаг в этом разговоре», – подчеркнул глава МИД РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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