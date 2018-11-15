МИД РФ пытается успокоить: Москва не меняла позицию по Курилам

Москва не изменила позицию относительно мирного договора между Россией и Японией, переговоры по которому договорились активизировать президент РФ Владимир Путин и премьер-министр страны восходящего солнца Синдзо Абэ. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Работа ведется. Наша позиция по этому вопросу не претерпела изменений. Если у нас будут какие-то конкретные новости по форматам и датам встреч, мы вас проинформируем. На сегодняшний день пока ничего нет», – цитирует ее слова РИА «Новости».

Напомним, Япония претендует на четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих островов Токио выдвигал в качестве условия для заключения мирного договора.

Официально, позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Стоит отметить, что «неизменность» такой позиции относительно Курильских островов, в последнее время вызывает опасения, так как заявления японской стороны звучат так, как будто Россия готова пойти на сделку.

Как сообщал РИА «Новый День» в середине сентября президент РФ Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий и только после этого искать пути разрешения спора за Курилы. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, однако, заявил о невозможности заключения мирного договора до решения территориального вопроса.

Позже японский премьер заявил, что намерен предложить Путину ускорить переговоры по заключению мирного договора и решению территориального вопроса.

Накануне 14 ноября, прошла встреча Путина и Абэ, в ходе которой обсуждался территориальный вопрос и проблема заключения мирного договора между Россией и Японией. По итогам переговоров глава российского государства согласился активизировать переговоры этой теме, о чем его ранее просил японский премьер.

Между тем, оценивая перспективы заключения мирного договора, вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью РИА «Новый День» высказал мнение, что достижение договоренности возможно, если Токио получит большую выгоду. По оценке эксперта, вероятнее всего, Токио рассчитывает либо на острова, либо на экономическую и демографическую экспансию всего Дальнего Востока. Сивков пояснил, что российская элита может пойти на эту «сделку», поскольку из-за западного прессинга ей нужно искать новые территории, куда можно будет вывозить активы.

«Если договор будет заключаться при условии сдачи наших островов, то это преступление против российского народа и нашей страны», – подчеркивал также эксперт.

Известный политик и эксперт, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев в авторской колонке для РИА «Новый День» отмечал, что самое главное в территориальном споре – это определение, кто же на мировой арене сейчас главный. В этой ситуации, по его оценке, передача островов Японии – это будет первый сигнал поражения России в большом геополитическом противостоянии. «Сдадим Шикотан с Хабомаи – нам припомнят и Крым <…> Несколько небольших островов – это точка невозврата. Это может быть битва, проиграв которую, проиграем всю войну», – прогнозировал Исаев.

Он напомнил, что всё началось с того, что 14 ноября 2004 года Сергей Лавров заявил, что Россия как правопреемник СССР признаёт декларацию 1956 года в полном объёме. «То есть на официальном уровне была озвучена готовность отдать эти острова после подписания мирного договора», – обращал внимание эксперт.

Источники РИА «Новый День» подтверждали, что «территориальная сделка» между Москвой и Токио вероятно готовится с учетом переформатирования нефтегазового рынка и расширения рынка сбыта в Японии. Одним из условий также может стать признание Крыма российским и отказ Токио от всемирной выставки ЭКСПО-2025 в пользу Екатеринбурга.

Сегодня стало известно, что оппозиция в Японии потребовала раскрыть суть договоренностей по заключению мирного договора с Россией. «Информации мало, давать оценку трудно. Мы хотим убедиться, идет ли речь о возвращении сразу четырех островов северных территорий или о смене курса», – сказал главы парламентской фракции Конституционно-демократической партии Японии Киёми Цудзимото.

Предполагается, что слушания пройдут на одном из заседаний бюджетной комиссии палаты представителей Японии.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.11.18

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