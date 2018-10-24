Абэ: Япония готова к мирному договору с Россией

Власти Японии готовы поставить точку в территориальном споре с Россией и заключить мирный договор. Такое заявление сделал премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, выступая на открытии сессии японского парламента.

Абэ заявил, что отношения между Россией и Японией находятся в «ненормальном состоянии»: «более 70 лет не заключен мирный договор». Несмотря на это стороны активно налаживают отношения, особенно после визита в Японию в 2016 году президента РФ Владимира Путина. «На основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях», – отметил Абэ.

Кроме того, японский премьер заявил о намерениях нормализовать отношения и с Северной Кореей. Он готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, отмечает «Российская газета». «Я не доложен упускать ни одного шанса для того, чтобы хоть на день раньше решить проблему похищенных японских граждан. Преодолев взаимное недоверие, я буду стремиться также урегулировать ракетно-ядерную проблему, подвести черту под несчастливым прошлым и нормализовать государственные отношения с Северной Кореей», – заявил Абэ.

Как писал «Новый День», в середине сентября президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий и только после этого искать пути разрешения спора за Курилы. Однако японский премьер Синдзо Абэ призвал не торопиться с этим вопросом.

Напомним, диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония заявляет о своих правах на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 24.10.18

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