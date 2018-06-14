Японии готова провести саммит с КНДР во Владивостоке

Правительство Японии планирует организовать встречу премьер-министра страны Синдзо Абэ с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Это будет первая встреча сторон с 2004 года. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом глава КНДР сообщил, что готов встретиться с Абэ. Предполагается, что если встреча в ходе саммита состоится, Япония намерена поднять вопрос о похищенных Северной Кореей в 1970-х и 1980-х гражданах страны. В администрации Абэ эту тему считают приоритетной.

Глава МИД России Сергей Лавров посетил КНДР 31 мая и во время встречи с Ким Чен Ыном пригласил его в Москву. После переговоров глава Северной Кореи заявил, что хочет организовать переговоры с президентом Владимиром Путиным в 2018 году, «в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений».

По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, поводом для поездки Ким Чен Ына во Владивосток стал ВЭФ. «На сколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажут время и проработка», – сказал он. О возможности встречи Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке говорили и дипломатические источники РИА «Новости», а приглашение главы КНДР на ВЭФ подтвердил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Как писал «Новый День», 12 июня Ким Чен Ын провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, это стало первой в истории встречей лидеров этих стран. IV Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 13.06.18

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