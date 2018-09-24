Японцы не хотят заключать мирный договор с Россией без передачи Курил

Большинство жителей Японии не хотят заключать мирный договор с Россией до того момента, как будет решен «северных территорий», то есть Курильских островов. Таковы данные последнего опроса.

Как сообщают японские СМИ, три четверти населения Японии поддерживают политику правительства, которое согласно заключить договор с Россией только на условиях передачи под контроль Токио Курильских островов.

Только 14% респондентов заявили, что соглашение можно подписать и без предварительных договоренностей по территориальному вопросу, пишет газета Yomiuri.

Ранее президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий и только после этого искать пути разрешения спора за Курилы. Однако японский премьер Синдзо Абэ призвал не торопиться с этим вопросом.

Напомним, диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония заявляет о своих правах на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 24.09.18

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