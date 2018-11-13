Новый удар по России: чем обернется сдача Курил Японии

В фокусе всеобщего внимания – очередная серия документального фильма геополитического масштаба под названием «мирный договор между Россией и Японией». Снова Курилы, снова торг. О перспективах развития ситуации в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет известный политик и эксперт, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

То, что японцы активизировались в плане ускорения переговоров по передаче Японии острова Шикотан и гряды Хабомаи, говорит о том, что и с нашей стороны стали возможны подвижки. Эти переговоры должны пройти уже совсем скоро, во время саммита АСЕАН в Сингапуре, который проходит на этой неделе. И их итоги могут стать большим ударом для России.

Курилы давно уже являются камнем преткновения в отношениях России и Японии. Согласно двустороннему Трактату о торговле и границах от 1855 года, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи перешли от России к Японии, но по итогам второй мировой войны они де-факто перешли в состав СССР. А вся нынешняя спорная история тянется с 1956 года, когда СССР и Япония подписали и ратифицировали декларацию о прекращении войны. Согласно этой декларации, после подписания мирного договора СССР должны были передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи. Но США тогда начали давить на Японию и настаивать на передаче Итурупа с Кунаширом: мол, иначе они не отдадут Японии острова Рюкю и Окинава. В итоге мирный договор так и не был подписан, и с тех пор всё пошло не так.

Бессмысленно сейчас осуждать щедрую политику Хрущёва, который переписал адрес Крыма, отказался от присутствия на арендованном у Финляндии полуострове Ханко и в Порт-Артуре, готов был отдать часть Курил как жест доброй воли – слишком много воды утекло с тех пор. Современная Россия – это далеко не СССР, который мог бросить все силы на то, чтобы первым запустить человека в космос и проводить передовые научные и прикладные исследования, и с мощью которого считались во всём мире.

Но оставим в стороне риторику о мировом господстве, и попробуем разобраться, что за борьба идет за курильские территории, и почему этот территориальный спор так затянулся. На Шикотане есть два посёлка с населением порядка 2800 человек и рыбоконсервный завод. Теряя этот остров, придётся ещё смириться с утерей больницы, построенной в 2015 году и спорткомплекса «Шикотан Арена», построенного в прошлом году. Также с передачей Шикотана придётся распрощаться с ТОР «Курилы», в рамках которой строятся рыбкомбинат за 6,3 млрд рублей на 700 рабочих мест и туристского комплекса (гостиница с баней) за 112 млн рублей на 30 рабочих мест.

В общем-то, в масштабах России – не самые значимые активы. Тем более, что Япония готова разрешить местным жителям остаться там жить и им не придётся покидать свои дома. Промышленная инфраструктура тоже наверняка не пропадёт. Выигрыш Японии с экономической точки зрения тоже сомнительный. Заселять эти территории вряд ли будут: у них самый северный остров Хокайдо и так неплотно заселён. Идти на международный конфликт ради будущего рыбзавода тоже нелогично. А вот то, что Япония получит доступ к морским ресурсам – это уже интереснее.

Но всё равно, самое главное в территориальном споре – это определение, кто же на мировой арене сейчас главный. Если во времена Хрущёва передача островов – это был действительно жест доброй воли, то сейчас – это будет трактоваться во всем мире как признак слабости и готовности согласиться на роль проигравшего. Несмотря на то, что Япония располагается на Востоке, по своим политическим взглядам она все же близка к Западу. Точнее сказать, она зависит от него, особенно от США, ведь американцы – крупнейший потребитель японских товаров. В Америку уходит 19% от всего японского экспорта, и ещё почти 15% потребляет Европа. Итого порядка 34% от всего японского экспорта потребляет «коллективный Запад». А на Россию приходится только 0,89% экспорта. Разница налицо. Ну и как здесь не придерживаться их точки зрения в политических процессах? Тем более, что заградительные пошлины на японскую металлургию в США уже введены, а ещё Трамп грозился ограничить импорт японских автомобилей. Да и вообще, Синдзо Абэ не желает повторения сценария американо-китайской торговой войны: его экономика не так крепка и стабильна, как китайская.

В этой ситуации передача островов Японии – это будет первый сигнал поражения России в большом геополитическом противостоянии. Сдадим Шикотан с Хабомаи – нам припомнят и Крым. Пускай истерия по полуострову немного поутихла, но его России ещё не простили. Вот недавно США демонстративно ввели санкции относительно крымских санаториев и энергокомпаний. Они, конечно, сильно не навредят этим санаториям, живущим за счёт россиян, которые не могут себе позволить заграничные поездки, но это лишний раз показывает, что стоит России сделать одно неловкое движение, и крымский конфликт разгорится с новой силой. А там ещё и восток Украины с выборами в ДНР и ЛНР подтянут.

Сейчас все карты в руках Японии. Всё началось с того, что 14 ноября 2004 года Сергей Лавров заявил, что Россия как правопреемник СССР признаёт декларацию 1956 года в полном объёме. То есть на официальном уровне была озвучена готовность отдать эти острова после подписания мирного договора. После такого лакомого куска мяса, брошенного на растерзание, попытки Путина заключить мирной договор «без предварительных условий» похвальны, но, очевидно, обречены на провал. Для Синдзо Абэ отказ от островов после того, как Россия официально их пообещала – это политическое самоубийство. Кроме того, что японские элиты не поймут такой шаг, так ещё и западные деловые партнёры могут расценить этот жест как отказ от оказания давления на Россию.

Ситуация крайне непростая, но России ни в коем случае сейчас нельзя поддаваться, нельзя ни под каким предлогом идти на подписание мирного договора с передачей островов. Несколько небольших островов – это точка невозврата. Это может быть битва, проиграв которую, проиграем всю войну.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 13.11.18

Когда государство никому ничего не должно... Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / Любой каприз за ваши деньги. Чему так радуется губернатор Куйвашев. Авторская колонка корреспондента НД Екатерины Норсеевой. / Перерезая ниточки. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»