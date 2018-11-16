Абэ обещал не размещать базы США на Курилах в случае их передачи Россией

Токио рассчитывает, что в случае передачи Москвой островов Хабомаи и Шикотан Япония получит полный суверенитет над ними. Такое заявление в ходе пресс-конференции в Токио сделал генсекретарь правительства Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга.

В четверг, 15 ноября, президент России Владимир Путин подтвердил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил ему о готовности Токио вернуться к обсуждению проблемы мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, отметив, что в документе отсутствуют важные детали.

Путин также заявил, что вопрос требует дополнительной проработки, так как в самой декларации «далеко не все ясно»: сказано, что СССР готов передать два острова южной части, но «не сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают». «Я хотел бы воздержаться от комментариев заявлений российского президента. Но в любом случае наше понимание таково, что если Японии будут возвращены Хабомаи и Шикотан, то, само собой, будет подтвержден и суверенитет Японии над ними», – подчеркнул Суга.

Как отмечает РИА «Новости», по словам генсека правительства Японии, Абэ и Путин разделили «общее желание, не перекладывая проблему на последующие поколения, положить ей конец своими руками».

Газета Asahi Shimbun пишет, что Синдзо Абэ пообещал Владимиру Путину, что в случае передачи японской стороне южных островов Курил там не будут размещены военные базы США. Издание также отмечает, что при этом между США и Японией действуют договоренности о том, что американские военные могут находиться на всей территории страны, а специальное разрешение Токио требуется лишь в вопросе наращивания военного присутствия США в стране.

Токио, Иван Гридин

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