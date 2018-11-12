Путин готов к капитуляции: Япония может получить не только Курилы, но и весь Дальний Восток

Заключение мирного договора между Россией и Японией и завершение территориального спора относительно части Курильских островов, на которые претендует Токио, возможно, если японская сторона получит большую выгоду. Такое мнение интервью РИА «Новый День» высказал вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

По его оценке, вероятнее всего, Токио рассчитывает либо на острова, либо на экономическую и демографическую экспансию территории всего Дальнего Востока. Эксперт пояснил, что российская элита может пойти на эту «сделку», поскольку из-за западного прессинга ей нужно искать новые территории, куда можно будет вывозить активы.

Сивков обратил внимание, что вопрос о мирном договоре упирается в то обстоятельство, на каких условиях он будет заключаться, так как доподлинной информации об этом нет. При этом он подчеркнул, что существует «объективная расстановка сил, которую нельзя не учитывать».

«Япония, которая не заключала договор с Советским союзом и Россией почти 70 лет, со дня Победы (в Великой отечественной войне), если пойдет на подписание такого договора, то только с большими уступками со стороны России. По-другому быть не может», – считает он.

Речь идет либо об экономических договоренностях, либо о территориальных уступках. «Если договор будет заключаться при условии сдачи наших островов, то это преступление против российского народа и нашей страны», – констатировал Сивков.

«Если таких условий нет, это означает только одно, что Япония решила дистанцироваться от Соединенных штатов Америки и намерена проводить собственную политику, преследуя цель экспансии на нашу территорию путем экономическим, и, отчасти, демографическим», – отметил эксперт.

Сивков пояснил, что речь идет об участии Японии в развитии Дальнего Востока «или постепенного экономического внедрения в этот регион, закрепления там». «Основанием для того, чтобы у японцев такие возможности появились, является закон о территориях опережающего развития, который принят Государственной думой РФ и фактически создает условия для неправового развития регионов вплоть до того, что во главе регионов могут стоять лица, не являющимися гражданами РФ. Там правят балом не столько российские законы, сколько интересы бизнеса, который там разворачивается. Никакого другого интереса к подписанию договора у Японии не существует», – сказал эксперт.

Сивков напомнил, что Япония до сих пор зависит от США и решится «наступить им на больную мозоль (Россию), только если получит огромный выигрыш». «Она испытывает значительно трудности, связанные с «Фукусимой», в условиях относительно малой территории, у них 126 млн человек населения – столько, сколько имеет Россия сегодня», – уточнил он.

При этом, как считает Сивков, Москва будет готова пойти на такие послабления из-за того, что сейчас «на Западе идет интенсивное прессование российских олигархов». «Эти люди попытаются найти себе пристанище в другом месте за рубежом. Они живут не в России, паразитируют на России, и для того, чтобы обеспечить себе красивую жизнь, им сейчас нужно искать другие страною, где можно закрепиться», – отметил эксперт.

По его словам, решение с заключением мирного договора с Японией при учете сложившейся конъюнктуры может быть принято уже в течение ближайший год.

«Российские олигархи, находящиеся под западным давлением, испытывают серьезные проблемы. Они стремятся как можно быстрее найти плацдарм, куда можно вывозить капиталы из России. Если не будут вмешиваться американцы. Потому что они могут сломать игру – Япония в значительной степени зависит от Америки», – сказал Сивков.

Напомним, Япония заявляет о своих правах на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В середине сентября президент РФ Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий и только после этого искать пути разрешения спора за Курилы. В ответ премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен предложить Путину ускорить переговоры по заключению мирного договора и решению территориального вопроса.

Источники РИА «Новый День» подтверждали, что «территориальная сделка» между Москвой и Токио действительно готовится с учетом переформатирования нефтегазового рынка и расширения рынка сбыта за счет расширения сбыта в Японии. Одним из условий также может стать признание Крыма российским и отказ Токио от всемирной выставки ЭКСПО-2025 в пользу Екатеринбурга. Путин и Абэ должны встретиться 14-15 ноября на саммите АСИАН.

Москва, Мария Вяткина

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