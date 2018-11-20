Bloomberg: Кремль и Токио близки к «сделке» по Курилам, как никогда ранее

Заключение мирного договора между Россией и Японией вполне возможно с высокой долей вероятности. Президент РФ Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ нуждаются в решении вопроса гораздо сильнее, чем их предшественники, поэтому судьба четырех Курильских островов, которые сейчас находятся в юрисдикции РФ, скоро может быть решена. Об этом говорится в статье американского агентства Bloomberg.

Издание обращает внимание, что Москва и Токио в последние время продемонстрировали желание наконец-то заключить «сделку» о спорных островах, которая «ускользала от них на протяжении десятилетий». Путин и Абэ сейчас имеют и экономические и политические причины, чтобы разыграть карту островов.

В частности, японскому премьеру, который занимает свой пост дольше всех своих предшественников, начиная с 1971 года, заключение такого договора с Россией помогло бы сохранить политические позиции. «Экономический рост, вызванный его (Синдзо Абэ) щедрой стимулирующей политикой, начал замедляться в этом году, и то, что он сможет сохранить свой пост до конца срока, не гарантировано. Ему нужна важная победа, чтобы остаться у власти и обеспечить свое место в истории», – говорится в публикации.

В то же время для Путина «сделка» с Японией чрезвычайно важна, так как потенциально это может открыть поток японских инвестиций на российский Дальний Восток – «обширный, слаборазвитый регион, где России необходимо противостоять растущему влиянию Китая». «Улучшение отношений с Японией также поможет Путину в поиске альтернатив сотрудничеству с Западом. Он уже знает, что экономические санкции США и более слабые европейские ограничения будут сохранены, поэтому он лихорадочно работает над укреплением партнерских отношений на Ближнем Востоке и в Азии», – отмечается в статье.

При этом Bloomberg выражает уверенность, что для российского лидера отказ от островов Шикотан и Хабомай – «неприветливых земель» с населением около 2000 человек, «не принесет огромных потерь, кроме политических» – возвращение любого из островов, «захваченных Советским Союзом в последние дни Второй мировой войны», крайне непопулярно в современной России.

«На протяжении многих лет опросы последовательно показывают, что от 70 до 90% россиян не поддерживают это (передачу островов Японии). Предшественник Путина Борис Ельцин несколько раз был близок к тому, чтобы уступить часть спорной территории Японии, но всегда отступал, опасаясь мощной реакции со стороны коммунистических и националистических соперников», – отмечает Bloomberg.

Американское агентство также обращает внимание, что радикализация настроений в России относительно передачи Курил Японии уже происходит. «Как громко мы «взяли» Крым и как тихо мы отказываемся от островов», – это типичные настроения, которые сейчас царят в обществе», – говорится в статье.

При этом, как пишет издание, Путин игнорирует общественное мнение, так как после повышения пенсионного возраста не было серьезных протестов. «Должно быть, это убедило его, что он может принимать непопулярные решения», – предполагает Bloomberg.

Вместе с тем издание отмечает, что у Москвы и Токио есть серьезные опасения по поводу компромисса, который основан на декларации 1956 года. «Для Японии тот компромисс будет означать потерю права претендовать на гораздо более значительные территории (на Итуруп и Кунашир приходится 93% территории суши спорных островов). Для России значение (по большей части символическое) этого соглашения заключается в гарантии того, что на островах Шикотан и Хабомаи не будет американских военных баз. СМИ утверждали, что Абэ пообещал это Путину, однако, вполне возможно, он не сможет гарантировать отсутствие американских баз, учитывая обязательства Японии перед США, – пишет издание.

По версии Bloomberg, наиболее вероятным является сценарий, при котором Москва, скорее всего, обсудит передачу островов без потери суверенитета на основе аренды или совместного управления». Наверняка будут также требования твердых гарантий, что США будут держаться подальше от островов.

При таком развитии событий существует вероятность, что если соглашение нельзя будет позиционировать как очевидную победу для японской стороны, Абэ попытается тянуть время. «Вполне возможно, они снова не сумеют договориться, но теперь вероятность такого исхода стала меньше по сравнению со всеми прежними попытками, предпринятыми за долгий период правления Путина.

Как сообщал РИА «Новый День», в середине сентября президент РФ Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий и только после этого искать пути разрешения спора за Курилы. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, однако, тогда заявил о невозможности заключения мирного договора до решения территориального вопроса.

14 ноября прошла встреча Путина и Абэ, в ходе которой обсуждался территориальный вопрос и проблема заключения мирного договора между Россией и Японией. По итогам переговоров глава российского государства согласился активизировать переговоры этой теме, о чем его ранее просил японский премьер. В тот же день оппозиция в Японии потребовала раскрыть суть договоренностей по заключению мирного договора с Россией. 16 ноября стало известно, что Токио рассчитывает, что в случае передачи Москвой островов Хабомаи и Шикотан Япония получит полный суверенитет над ними. Также появилась информация, что Абэ пообещал Путину, что в случае передачи японской стороне южных островов Курил там не будут размещены военные базы США. Примечательно, что при этом между США и Японией действуют договоренности о том, что американские военные могут находиться на всей территории страны, а специальное разрешение Токио требуется лишь в вопросе наращивания военного присутствия США в стране.

Оценивая перспективы заключения мирного договора, вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью РИА «Новый День» высказал мнение, что достижение договоренности возможно, если Токио получит большую выгоду. По оценке эксперта, вероятнее всего, Япония рассчитывает либо на острова, либо на экономическую и демографическую экспансию всего Дальнего Востока. Сивков пояснил, что российская элита может пойти на эту «сделку», поскольку из-за западного прессинга ей нужно искать новые территории, куда можно будет вывозить активы.

«Если договор будет заключаться при условии сдачи наших островов, то это преступление против российского народа и нашей страны», – подчеркивал также эксперт.

Известный политик и эксперт, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев в авторской колонке для РИА «Новый День» отмечал, что самое главное в территориальном споре – это определение, кто же на мировой арене сейчас главный. В этой ситуации, по его оценке, передача островов Японии – это будет первый сигнал поражения России в большом геополитическом противостоянии. «Сдадим Шикотан с Хабомаи – нам припомнят и Крым <…> Несколько небольших островов – это точка невозврата. Это может быть битва, проиграв которую, проиграем всю войну», – прогнозировал Исаев.

Он напомнил, что всё началось с того, что 14 ноября 2004 года Сергей Лавров заявил, что Россия как правопреемник СССР признаёт декларацию 1956 года в полном объёме. «То есть на официальном уровне была озвучена готовность отдать эти острова после подписания мирного договора», – обращал внимание эксперт.

Источники РИА «Новый День» подтверждали, что «территориальная сделка» между Москвой и Токио вероятно готовится с учетом переформатирования нефтегазового рынка и расширения рынка сбыта в Японии. Одним из условий также может стать признание Крыма российским и отказ Токио от всемирной выставки ЭКСПО-2025 в пользу Екатеринбурга.

Москва, Мария Вяткина

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