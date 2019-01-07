Поклялся на могиле отца: Абэ объявил о «поворотном моменте» в проблеме Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся на могиле отца приложить все силы для заключения мирного договора с Россией и возвращения Курильских островов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK. По его мнению, «поворотный момент» в истории территориальных разногласий между Токио и Москвой должен произойти в этом году.

Абэ вместе с супругой посетил родину предков – город Нагато префектуры Ямагути, где побывал на могиле отца. Во время общения с прессой он признался, что поклялся сделать все от него зависящее в переговорах с Москвой.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться (в переговорах с Россией по Курилам) и поставить точку в этом вопросе», – сказал японский премьер.

Ранее Абэ заявил, что вопрос принадлежности Курильских островов не может быть решен без согласия их жителей. Япония претендует на Южные Курилы. Глава японского правительства подчеркнул, что претензии Токио не предполагают выселения оттуда россиян. В то же время он отметил, что японо-американский альянс представляет собой «основу дипломатии и безопасности Японии», и это он разъясняет на переговорах президенту РФ Владимиру Путину.

«Поскольку это (мирный договор с Россией) будет плюсом для мира и безопасности в регионе, это будет плюсом и для США», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Днем ранее японский премьер также заявлял, что переговоры по поводу заключения мирного договора между Токио и Москвой завершены. По его словам, теперь они с президентом РФ «должны положить конец» этому вопросу.

В ноябре Абэ договорился с президентом РФ Владимиром Путиным ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года. В этом документе Токио и Москва выражали готовность заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Стороны ратифицировали декларацию, но затем Токио отказался от ее выполнения, настаивая на возвращении четырех островов.

В Москве подчеркивают, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. При этом в конце декабря глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о возможности передачи Японии части Курильских островов, но только в случае признания Токио итогов Второй мировой войны.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 07.01.19

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