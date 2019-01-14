Разногласия не преодолены: Лавров раскрыл подробности переговоров с Японией о Курилах

В переговорах о мирном договоре между Россией и Японией сохраняются существенные разногласия. Как сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно, без признания со стороны Токио суверенитета России над Курильскими островами трудно рассчитывать на прогресс – это базовая позиция, которая не обсуждается.

«Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», – уточнил Лавров, слова которого цитирует РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, «что означает прежде всего непреложность самого первого шага – признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами южнокурильской гряды». При этом Лавров отметил, что у Москвы и Токио есть общее понимание необходимости кардинально улучшить отношения.

Между тем глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание Токио на действия США по развитию системы противоракетной обороны на японской территории и милитаризации этого региона. «Действия, которые США формально оправдывают необходимостью нейтрализации северокорейской ядерной угрозы, как они ее называют. Но на деле – действия, которые создают риски для безопасности России и КНР», – сказал он.

Кроме того, Лавров назвал «возмутительными» высказывания Токио о связи интереса США в заключении мирного договора со сдерживанием Китая в регионе. По его словам, российская сторона сделала очень серьезное предупреждение о «неприемлемости такого рода высказываний» и поинтересовалась, насколько может быть самостоятельной Япония в решении любых вопросов при «такой зависимости от США».

Сегодня в Москве проходит первый раунд переговоров Лаврова и Коно по мирному договору между Россией и Японией. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся в Москве 22 января. «Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами. Имеется в виду также обменяться мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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