Кремль о судьбе Курильских островов: пока решения нет

Проблема Курильских островов, судя по заявлениям Кремля, еще окончательно не решена. Как сказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, планов решения проблемы островов Курильской гряды еще нет, нужно дождаться переговоров на высшем уровне.

«Каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует… С самого начала президент говорил, что тема заключения мирного договора Японией – это тема значительно растянутая по времени. Российская сторона, безусловно, намерена делать все возможное, чтобы это время по возможности сжать – минимизировать. Это очень сложная, скрупулезная работа. Она требует участия глав, чем они завтра и займутся», – сказал Песков, слова которого цитирует РБК.

Представитель Кремля подчеркнул, что переговоры находятся в начальной стадии и все заявления на эту тему являются «запросными позициями или пожеланиями или рассуждениями в СМИ, не более того».

При этом Песков ушел от ответа на вопрос, откажется ли президент РФ Владимир Путин от предложения японцев отдать острова Шикотан и Хабомаи, так как «эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров».

«Пока никто ничего официально не предлагал. Призываем всех быть реалистами, исходить из того, что предстоит искать развязку при абсолютной константе необходимости соблюдения национальных интересов двух стран», – сказал Песков.

Как сообщал РИА «Новый День», завтра, 22 января, в Москве должны состояться, переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Накануне японские СМИ сообщили, что Абэ начал рассматривать вопрос о заключении мирного договора с Россией, но требует гарантии на передачу Шикотана и группы мелких необитаемых островов, называемых в Японии Хабомаи. По словам главы японского правительства, передача еще двух островов – Итурупа и Кунашира – пока выглядит нереалистично.

Напомним, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Японии Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

Стоит отметить, что социологические замеры показывают, что население страны «жестко негативно» относится к возможной передаче Курильских островов Японии.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.01.19

В Госдуме предложили увеличить пенсионные взносы и отменить льготы. / Программа поддержки молодых семей в России оказалась на грани провала. / Захарова – Чубайсу: «Спасибо за ответ. Не знаю, чего в нем больше: пошлости или ошибок». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»