«Вреда не будет»: в Кремле обещают защитить интересы жителей Курил при переговорах с Японией

Переговоры по заключению мирного договора с Японией не навредят интересам жителей Курильских островов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты», комментируя опасения жителей Сахалина и Курил из-за сообщений о возможной передаче «спорных» островов Токио.

Как отметил официальный представитель Кремля, при решении проблемы мирного договора «не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил».

В то же время Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее договорились «искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран и поможет им разрубить этот гордиев узел» в этом вопросе.

Пресс-секретарь при этом назвал абсурдом отсутствие мирного договора между Москвой и Токио. «Это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно», – отметил Песков. «Каким образом – ответ будет дан в ходе кропотливой работы», – добавил он и заверил, что ее итогом «должно стать решение, которое никоим образом не нарушает интересы нашего населения».

Как сообщал РИА «Новый День», 14 января в Москве прошел первый раунд переговоров глава МИД России Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно по мирному договору между РФ и Японией в ходе которых Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года. По итогам встречи министр иностранных дел России заявил о сохранении существенных разногласий между Москвой и Токио в переговорах о мирном договоре. Лавров подчеркнул, что без признания со стороны Японии суверенитета России над Курилами трудно рассчитывать на прогресс – это базовая позиция, которая не обсуждается. При этом он отметил, что у Москвы и Токио есть общее понимание необходимости кардинально улучшить отношения.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по проблематике мирного договора состоятся в Москве 22 января.

Ранее российские эксперты неоднократно высказывали опасения, что официальная Москва готовится отдать «спорные» Курильские острова Японии. В связи с этим в Госдуму даже был внесен законопроект, налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России. В документе подчеркивается, что Курильские острова «являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области».

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по проблематике мирного договора состоятся в Москве 22 января.

В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом России ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года. В этом документе стороны выражали готовность заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Москва и Токио ратифицировали декларацию, но затем Япония отказалась от ее выполнения, настаивая на возвращении четырех островов.

В Москве неоднократно подчеркивали, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. При этом в конце декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможности передачи Японии части Курил, но только в случае признания Токио итогов Второй мировой войны.

Японский премьер в начале января заявил, что поклялся на могиле отца приложить все силы для заключения мирного договора с Россией и возвращения Курильских островов. Абэ считает, что «поворотный момент» в истории территориальных разногласий между Токио и Москвой должен произойти в 2019 году.

Премьер Японии также заявлял, что переговоры по поводу заключения мирного договора между Токио и Москвой завершены. По его словам, теперь они с президентом РФ «должны положить конец» этому вопросу. При этом он указал, что вопрос принадлежности Южных Курил, на которые претендует Токио, не может быть решен без согласия их жителей. Глава японского правительства подчеркнул, что претензии Токио не предполагают выселения оттуда россиян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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