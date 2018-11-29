Депутаты Сахалина единогласно попросили МИД не отдавать Южные Курилы Японии

Депутаты Сахалинской областной думы единогласно утвердили текст обращения к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в связи с возобновлением переговоров с Японией по заключению мирного договора на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 года. Как сообщили в пресс-службе думы, народные избранники просят исключить из переговорного процесса между странами вопрос о передаче островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малой Курильской гряды Японии.

В ходе заседания депутаты заслушали информацию представителя МИД в Южно-Сахалинске Владимира Носова. Он доложил о текущей ситуации с переговорами, подчеркнув, что главным условием является признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая российский суверенитет над южными Курильскими островами. После этого депутаты обсудили обращение к министру Сергею Лаврову.

По словам спикера Сахалинской облдумы Андрея Хапочкина, над текстом обращения работали все фракции политических партий, представленных в островном парламенте, и именно этот вариант обращения выдержан, корректен и не допускает нагнетания политической ситуации в области.

Из обращения к Сергею Лаврову следует, что Сахалинская областная дума на протяжении многих лет занимает принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности России и неоднократно указывала, что любые инициативы по заключению Мирного договора путем пересмотра позиции России по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету РФ. «Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта – Сахалинской области, и имеют стратегическое, оборонное, экономическое значение», – подчеркнули депутаты.

Слуги народа отметили, что в связи с тем, что в основу Декларации 1956 года заложен принцип передачи части российской территории – островов Малой Курильской гряды – после заключения Мирного договора с Японией, жители Сахалинской области опасаются, что указанные территории будут исключены из состава России. «Принимая во внимание требование статьи 4 Конституции РФ о соблюдении целостности и неприкосновенности территории РФ, Сахалинская областная дума просит Вас разъяснить позицию МИДа в отношении возникающих у жителей Сахалинской области опасений. При этом Сахалинская областная дума настаивает на сохранении территориальной целостности и существующих границ РФ и призывает Вас принять все возможные меры по исключению из переговорного процесса вопроса о передаче Японии части Курильских островов», – говорится в обращении на имя главы российского внешнеполитического ведомства.

Как писал «Новый День», после переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ об активизации процесса подписания мирного договора, МИД РФ поспешил успокоить россиян, заявив, что Москва не меняла позицию по Курилам. «Работа ведется. Наша позиция по этому вопросу не претерпела изменений. Если у нас будут какие-то конкретные новости по форматам и датам встреч, мы вас проинформируем. На сегодняшний день пока ничего нет», – заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Напомним, Япония претендует на четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих островов Токио выдвигал в качестве условия для заключения мирного договора. Официально, позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 28.11.18

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