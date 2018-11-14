Путин и Абэ вновь поговорили о Курилах: Россия пошла навстречу Японии

Президент России Владимир Путин сегодня встретился в Сингапуре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По сообщению пресс-службы Кремля, в ходе беседы двух лидеров обсуждались «различные направления российско-японского сотрудничества». Судя по заявлениям и Абэ, и Путина, в ходе встречи был затронут территориальный вопрос и проблема заключения мирного договора между Россией и Японией. По итогам переговоров президент России согласился активизировать переговоры по мирному договору, о чем его ранее просил японский лидер.

Японский премьер в начале беседы с президентом РФ отметил, что время встречи ограничено, но предложил обсудить широкий круг вопросов – от экономики и международной ситуации до проблемы мирного договора. «Также, в частности, хотел бы обсудить вопрос мирного договора», – сказал Абэ, добавив, что готов уделить вопросу мирного договора «достаточное время».

Встреча Путина и Абэ в Сингапуре, фото: kremlin.ru

Путин, в свою очередь, заявил, что рад обсудить с премьером Японии все направления взаимодействия двух стран, в том числе и те, которые Абэ посчитал приоритетными. «У нас еще предстоит встреча на «двадцатке» (встреча G20 в Аргентине в конце ноября – прим. ред.), есть график и дальнейших контактов», – добавил российский президент.

По итогам переговоров лидеры двух стран договорились, что Россия и Япония «активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года», отмечается в сообщении пресс-службы Кремля. Согласно данной декларации, СССР должен был передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи после подписания мирного договора. Однако договор так и не был подписан.

Россия и Япония пытаются заключить мирный договор в течение нескольких десятилетий, но препятствием к этому являются территориальные претензии Токио на несколько южных Курильских островов.

Япония претендует на четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих островов Токио выдвигал в качестве условия для заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Как сообщал РИА «Новый День», в середине сентября Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий и только после этого искать пути разрешения спора за Курилы. Абэ, однако, заявил о невозможности заключения мирного договора до решения территориального вопроса.

Позже премьер-министр Японии заявил, что намерен предложить Путину ускорить переговоры по заключению мирного договора и решению территориального вопроса.

Между тем, оценивая перспективы заключения мирного договора, вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков высказал мнение, что достижение договоренности возможно, если Токио получит большую выгоду. По оценке эксперта, вероятнее всего, Токио рассчитывает либо на острова, либо на экономическую и демографическую экспансию всего Дальнего Востока. Сивков пояснил, что российская элита может пойти на эту «сделку», поскольку из-за западного прессинга ей нужно искать новые территории, куда можно будет вывозить активы.

Источники РИА «Новый День» подтверждали, что «территориальная сделка» между Москвой и Токио действительно готовится с учетом переформатирования нефтегазового рынка и расширения рынка сбыта в Японии. Одним из условий также может стать признание Крыма российским и отказ Токио от всемирной выставки ЭКСПО-2025 в пользу Екатеринбурга.

Сингапур, служба информации РИА «Новый День»

Сингапур. Другие новости 14.11.18

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