В России стало вдвое больше сторонников передачи Курил Японии

В России выросло число граждан, поддерживающих передачу Японии части Курильских островов ради заключения мирного договора и развития экономического сотрудничества между двумя странами. Отношение россиян к Японии в целом улучшилось. Об этом говорят результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Согласно данным исследования, более половины россиян (61%) относятся к Японии позитивно, из них 10% признались в очень хорошем настрое по отношению к Стране восходящего солнца. Каждый пятый участник опроса (20%) относится к Японии плохо, в том числе 7% – «очень плохо». Затруднились с ответом 19% респондентов.

Опрос также показал, что за два года количество сторонников передачи Курил Японии выросло более чем вдвое. В ноябре текущего года 17% россиян заявили, что скорее поддержали бы передачу Японии нескольких островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и наращивать сотрудничество в экономической сфере. Против передачи островов выступили 74% россиян, еще 9% ответить затруднились. Стоит отметить, что в мае 2016 года за передачу островов высказались лишь 7% россиян. Из данных «Левада-центра» следует, что в период с 1992 года по 2016 года число сторонников передачи Курил Японии колебалось от 4% до 12%.

Специалисты также выяснили, что за темой возможной передачи части Курил Японии внимательно следят 19% россиян, 49% «что-то слышали» об этом, но «не разбирались», 31% – впервые услышали об этом от социологов.

Всероссийский опрос проводился 22-28 ноября среди 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России методом личного интервью.

Накануне депутаты Сахалинской областной думы единогласно приняли обращение к главе МИД РФ Сергею Лаврову в связи с возобновлением переговоров с Японией по заключению мирного договора на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 года. Народные избранники попросили исключить из переговорного процесса между странами вопрос о передаче островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малой Курильской гряды Японии и тем самым выступили против территориальных уступок Токио.

Как сообщал РИА «Новый День», после переговоров президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ об активизации процесса подписания мирного договора, российское внешнеполитическое ведомства поспешило успокоить россиян, заявив, что Москва не меняла позицию по Курилам.

Япония претендует на четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих островов Токио выдвигал в качестве условия для заключения мирного договора. Официальная позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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