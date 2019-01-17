«Япония – азиатская подстилка США». Жириновский посоветовал Токио «заткнуться» и забыть про Курилы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы, назвал Японию «подстилкой США» и заявил, что готов уже сегодня испортить настроение премьер-министру страны восходящего солнца Синдзо Абэ. «Курилы – это территория России, и никаких островов вы не получите. Заткнитесь, японцы!» – посоветовал он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с заявлением о Японии Жириновский выступил в рамках обсуждения вопроса об отказе России формировать делегацию для работы в ПАСЕ. «Нельзя не сказать о Японии. Они обнаглели! – воскликнул парламентарий. – До сих пор не признают итогов Второй мировой войны. Они не согласны, что их армия была разгромлена».

Политик напомнил, что США «разгромили Хиросиму и Нагасаки», и посоветовал японцам «выгнать американцев». «А сегодня японские чиновники обнаглели и уже решают судьбу наших жителей на Курильских островах, – возмутился лидер ЛДПР. – Мы согласны, пустая страна, никаких там полезных ископаемых. Но это не мы отправили японцев туда. Японцы, вы ничего не получите, никаких российских территорий! Вы можете кататься в Москву, вести переговоры, но там, где висит русский флаг, он будет там висеть!»

Вместе с тем Жириновский обратил внимание, что «ни разу сапог русского солдата не вступал на японскую территорию», пояснив, что «в русско-японской войне наш царь пожалел наших солдат, и правильно». В то же время, как сказал Жириновский, во время Второй мировой войны Япония «угрожала нам, планировала дойти до Урала, и даже карты были готовы, и нашим войскам было бы тяжело под Москвой».

«Японцы должны успокоиться, не хамить и не наглеть! Япония сегодня – азиатская подстилка США, – заявил лидер ЛДПР. – И они еще нам будут угрожать, карты они какие-то новые приготовили. Курилы – это территория России».

Он напомнил о подготовке визита премьер-министра Японии в Москву. «Японский премьер собирается ехать сюда, так пусть у него уже сегодня будет настроение испорчено. Никаких островов вы не получите, это русские острова! И заткнитесь, японцы! Замолчите!» – эмоционально завершил свою речь лидер ЛДПР.

Депутаты решили поручить аппарату Госдумы перевести на японский язык выступление Жириновского и других парламентариев, которые затронули тему Курильских островов.

Как известно, визит Синдзо Абэ в Москву запланирован на конец января. Речь пойдет о подписании мирного договора между Россией и Японией. Пока подписание документа тормозит территориальный спор из-за четырех островов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.01.19

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