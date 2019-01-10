Госдуме предложили наложить запрет на передачу Курил

В Госдуму поступил законопроект, налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России. Автором документа выступил либерал-демократ Сергей Иванов. Проект размещен в базе данных нижней палаты парламента.

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», – говорится в законопроекте. «Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года», – заявлено в документе.

Также закреплено, что Курильские острова «являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области». Стоит отметить, что в пояснительной записке сказано, что данная законодательная инициатива подготовлена в связи с принятием парламентом Японии поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.01.19

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