Япония согласна получить только часть Курильских островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией, если Москва гарантирует Токио передачу двух островов – Шикотана и Хабомаи.

Как уже сообщал «Новый День», переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ должны состояться в Москве 22 января.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами», – сообщала пресс-служба Кремля.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Японии Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан.

Сегодня японские СМИ сообщили, что премьер-министр Синдзо Абэ начал рассматривать вопрос о заключении мирного договора с Россией, но требует гарантии на передачу Шикотана и группы мелких необитаемых островов, называемых в Японии Хабомаи.

По словам главы японского правительства, передача еще двух островов – Итурупа и Кунашира – пока выглядит нереалистично.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.01.19

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