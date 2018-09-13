Абэ обозначил позицию по мирному договору с Россией

Москве и Токио нужно «сломать скорлупу взаимного недоверия» для подвижек в вопросе подписания мирного договора между Японией и Россией. Такое заявление сделал премьер Страны восходящего солнца Синдзо Абэ на встрече с бизнесменами на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Важно, чтобы продвинулось взаимопонимание между народами России и Японии, и была подготовлена среда (для решения территориального вопроса и заключения мирного договора. – прим. ред.)", – цитирует премьера агентство «Киодо». По словам японского премьера, при планировании экономического сотрудничества следует идти «от проектов на бумаге к конкретной форме», а также создать благоприятные условия для бизнеса.

Японское информагентство также указало на расхождения в позициях Абэ и Путина по срокам подготовки к заключению мирного договора. Так, японский премьер считает, что процесс потребует времени, а президент России предложил заключить соглашение до конца года. В то же время из уст премьера не прозвучала и традиционная позиция о необходимости добиться решения вопроса принадлежности четырех Курильских островов: Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

Как отмечает РИА «Новости», президент компании Japan Pipeline Development & Operation Хидэо Огава, присутствовавший на встрече, отказался отвечать на вопрос, поднимал ли Абэ вопрос о предложении Путина заключить мирный договор. Он лишь сказал, что это слишком деликатная тема. Аналогичным образом поступил президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма – он не стал раскрывать содержание встречи с Абэ.

Напомним, диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония заявляет о своих правах на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 13.09.18

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