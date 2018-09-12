Путин предложил Японии заключить до конца года мирный договор

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» в рамках Восточного экономического форума выступил с предложением заключить мирный договор между РФ и Японией еще до конца года без предварительных условий.

«Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо Абэ (премьер-министр Японии – прим. ред.) сказал: «Давайте поменяем подходы». Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор – не сейчас, но до конца года – без всяких предварительных условий», – заявил российский лидер.

Продолжая свою мысль, Путин сказал: «А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет».

Напомним, Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 12.09.18

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