Премьер Японии после переговоров с Путиным озвучил срок подписания мирного договора

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на вчерашних переговорах в Кремле обсудили перспективы заключения мирного договора между странами. Как заявил глава японского правительства после встречи с российским лидером, согласно их с Путиным планом, этот вопрос должен решен при жизни нынешнего поколения.

«Вопрос мирного договора, неподписанного в течение более чем 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в решении этой проблемы. Это и есть главнейшая задача нашего плана (с президентом РФ – прим. ред.»), – цитирует Абэ пресс-служба Кремля.

Японский премьер выразил уверенность, что решение, приемлемое для обеих сторон, можно найти через активное сотрудничество, одно из его направлений – это «совместная хозяйственная деятельность на четырех островах».

Он убежден, что совместная работа на этих островах будет успешной, но главное, указал Абэ, чтобы люди осознали, что «если сотрудничать, то можно добиться больших результатов, приносящих обоюдную выгоду». «Именно в таких условиях мы сможем найти решение, приемлемое для обеих сторон», – подчеркнул он.

Абэ рассказал, что в ходе переговоров достигнута договоренность ускорить процесс реализации совместных проектов на пяти направлениях: аквакультура, тепличное выращивание овощей, организация туристических поездок на лоно прекрасной природы, ветроэнергетика и утилизация мусора. «Для этого мы договорились направить на острова, возможно, в июле или августе бизнес-миссию потенциальных участников проектов», – отметил он.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что «необходимо продолжать поиск решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии. И подчеркнул, что условия мирного соглашения должны быть приняты народами обеих стран.

Ранее глава российского государства заявлял, что мирный договор может быть заключен через проведение совместной экономической деятельности на островах Южных Курил и при активном развитии двусторонних отношений в различных сферах. Об этом Путин, в частности, заявил на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума 25 мая.

Стоит отметить, что по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне накануне было подписано 11 двусторонних документов о сотрудничестве, в том числе совместный план сотрудничества в области в области цифровизации экономик и повышения производительности труда.

Россия и Япония пытаются заключить мирный договор в течение нескольких десятилетий, но препятствием к этому является проблема принадлежности Южных Курил.

Япония претендует на четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих островов Токио выдвигал в качестве условия для заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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