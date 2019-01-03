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Четверг, 3 января 2019, 11:46 мск

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США решили разместить в Японии свои системы залпового огня

Фото lockheedmartin.com

Американское военное ведомство намерено разместить реактивные системы залпового огня (HIMARS) на базе США в японской префектуре Окинава, сообщает газета Sankei.

По данным издания, Пентагон хочет проводить учения с привлечением HIMARS для использования тактических баллистических ракет ATACMS, радиус действия которых составляет 300 км. Стоит отметить, что HIMARS отличаются высокой мобильностью. В частности, для переброски этих комплексов можно использовать транспортную авиацию. Американцы заявляют, что главной целью размещения систем в Японии является противодействие Китаю.

В конце октября Вооруженные силы США и Японии провели масштабные совместные учения под названием Keen Sword, которые проходили на базе Мисава в префектуре Аомори. Как напоминает РБК, они отрабатывали совместные действия в чрезвычайных ситуациях.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.01.19

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