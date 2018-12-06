Эсминец США демонстративно прошел у главной базы ВМФ РФ во Владивостоке

Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему Владивосток и остров Русский. По словам пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр, эсминец провел операцию в Японском море в рамках правил свободного мореплавания в международных водах как «вызов чрезмерным морским претензиям России», передает CNN.

Также Макмарр отметила, что подобные операции призваны продемонстрировать, что США будут действовать, плавать и летать везде, где это будет разрешено международным правом. Стоит отметить, что во Владивостоке располагается главная база Тихоокеанского флота Военно-морского флота России.

Как писал «Новый День», в начале октября, ВМС США сообщили об опасном маневре, который совершил эсминец класса Luyang военных сил КНР. По словам американцев, китайский корабль слишком близко подошел к ракетному эсминцу USS Decatur, вынудив его сменить курс.

Об инциденте в Южно-Китайском море рассказал официальный представитель Тихоокеанского флота США Чарльз Браун. «Непрофессиональные действия [китайских военных] вынудили корабль США маневрировать, чтобы избежать столкновения», – цитирует капитана CNN.

По словам Брауна, Luyang подошел к американскому эсминцу на 40 метров. При этом американский военный подчеркнул, что корабли ВМС США вольны плавать «везде, где позволяет международное законодательство». В свою очередь в МИД КНР выразили решительный протест американской стороне и назвали появление военного корабля США в водах близ спорной территории провокацией.

Напомним, в акватории Южно-Китайского моря находится ряд спорных островов. Ранее Китай выступал резко против прохода эсминца USS Decatur у контролируемых КНР рифов архипелага Спратли. В США тогда заявили, что корабль осуществил «операцию по обеспечению свободы навигации».

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 05.12.18

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