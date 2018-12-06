Над Японией столкнулись два военных самолета США

Истребитель-бомбардировщик и самолет-заправщик ВВС США столкнулись у побережья Японии. К данному моменту удалось спасти одного выжившего. Спасательная операция продолжается.

Столкновение произошло в два часа ночи по местному времени. Вероятно, самолеты F/A-18 и КС-130, вылетевшие с базы ВВС США в Японии Ивакуни, отрабатывали дозаправку в воздухе.

Как сообщает телеканал NBC, на борту столкнувшихся самолетов было семь человек: двое – на истребителе-бомбардировщике, и пятеро – на заправщике. Причины аварии выясняются.

К месту падения самолетов в море выдвинулись шесть кораблей японской береговой охраны, силы самообороны и американские военные. Им удалось найти одного выжившего. Его доставили в госпиталь. Поиски остальных военнослужащих продолжаются.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 05.12.18

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