Социологи выяснили отношение россиян и японцев к передаче островов Японии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к требованию японской стороны передать часть Курильских островов. Опрос показал, что об этих претензиях Токио знают 79% респондентов.

«Три четверти (77%) респондентов выступают против передачи южных островов Японии», – приводит РИА «Новости» выдержку из отчета ВЦИОМа. Уточняется, что 29% опрошенных считают вопрос решенным, а острова – принадлежащими России. Еще 10% заявили, что российская сторона «отвоевала» эти территории.

За передачу Японии южной части Курил для заключения мирного договора высказались 14% респондентов, 7% считают это необходимым для развития двухсторонних отношений между странами. «Вопрос принадлежности Южных Курил уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян», – прокомментировал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Отметим, что, согласно последним данным, значительная часть японцев считает возможным подписание мирного договора с Россией до урегулирования вопроса о передаче островов. Об этом пишет влиятельная японская газета «Никкэй». Издание отмечает, что подписание мирного договора с Россией до решения территориального спора поддерживают 42% опрошенных, еще 46% придерживаются противоположного мнения. При этом 10% опрошенных считают, что Япония вообще не должна требовать от России какие-либо острова – это на 3% больше, чем во время прошлого опроса в ноябре 2018 года.

Согласно нынешнему опросу, только 27% респондентов считают, что Япония должна сразу получить все четыре южных курильских острова – это на 6% меньше данных за ноябрь. Еще 41% поддерживает возвращение только двух островов (Шикотан и Хабомаи), как обозначено в совместной Советско-японской декларации 1956 года.

Только 18% респондентов ожидают прогресса в решении территориального спора, пока премьер Синдзо Абэ находится у власти. Еще 76% на это не надеются (из них 80% – лица граждане в возрасте от 50 до 70 лет).

как писал «Новый День», отсутствие мирного договора долгие годы омрачает отношения России и Японии. Токио претендует на четыре острова южных Курил, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР рассчитывал, что Совместная декларация двух стран поставит точку в территориальном споре, но Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Позиция Москвы по претензиям Японии состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.01.19

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