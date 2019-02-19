Жители Курил высказались о госпринадлежности островов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей Курильских островов, чтобы выяснить, как они относятся к передаче части островов Японии. Опрос показал, что, 96% опрошенных считают, что Курилы являются территорией России, а 98% опрошенных знают о претензиях Токио.

«...любые притязания на территорию Курильских островов недопустимы», – заявили в Сахалинской областной думе. Уточняется, что опрос проводился с 11 по 17 февраля среди 7695 человек старше 18 лет. Ранее сообщалось, что Япония изменила стратегию переговоров с Россией по Курилам.

Как писал «Новый День», власти Японии собираются пересмотреть стратегию переговоров с Россией по мирному договору и Курильским островам, поскольку Токио уже не надеется быстро решить территориальные вопросы с Москвой. По данным японских СМИ, премьер Синдзо Абэ планировал достичь рамочного соглашения по мирному договору с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2019 года, когда в Осаке будет проходить саммит G20. Однако в ходе переговоров, состоявшихся в Москве в январе, стало ясно, что это неосуществимый вариант.

12 февраля премьер-министр Японии на слушаниях в бюджетном комитете парламента вновь заявил, что Токио рассчитывает провести демаркацию границы с Россией, то есть решить территориальную проблему, и заключить мирный договор.

Эксперты полагают, что проблема мирного договора вряд ли будет решена в ближайшее время. В частности, в интервью РИА «Новый День» известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман, входивший ранее в состав российско-японского совета мудрецов, отмечал, переговоры между Россией и Японией о принадлежности четырех островов продлятся еще не одно десятилетие – для Токио это вопрос престижа.

Напомним, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Японии Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 19.02.19

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