СМИ выяснили планы Кремля по Курилам: Токио поставили два условия

В Кремле приняли решение по поводу Курильских островов – Россия не будет передавать их Японии. У российских властей нет таких планов, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Данную информацию подтвердил собеседник издания, близкий к Министерству иностранных дел РФ.

Один из источников пояснил, что прямо отказывать Токио в передаче островов Москва не хочет «из соображений дипломатии», однако условия, выдвигаемые Россией по территориальному вопросу, будут неприемлемы для Японии, и Токио на них не пойдет.

Россия ставит два условия в переговорах с японской стороной, указывают источники. Первое – заключение мирного договора на основе декларации 1956 года, то есть признание итогов Второй мировой войны во всей полноте, включая российский суверенитет над всеми Курилами. Во-вторых, Москве нужны гарантии неразмещения на островах, в случае их передачи, военных баз США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос относительно планов России по Курильским островам.

Москва и Токио не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов – правительство Японии считает четыре острова Курильской гряды территорией своей страны. Россия с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Последние переговоры Абэ с Путиным по этому вопросу состоялись 22 января в Москве. Стороны договорились продолжать обсуждение на уровне министров иностранных дел. Ожидается, что вопрос по мирному договору вновь будет обсуждаться на полях встречи G20, который пройдет в июне.

Ранее сообщалось, что японские власти собираются пересмотреть стратегию переговоров с Россией по мирному договору и Курильским островам, поскольку Токио уже не надеется быстро решить территориальные вопросы с Москвой.

Эксперты полагают, что проблема мирного договора вряд ли будет решена в ближайшее время. В частности, в интервью РИА «Новый День» известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман, входивший ранее в состав российско-японского совета мудрецов, отмечал, переговоры между Россией и Японией о принадлежности четырех островов продлятся еще не одно десятилетие.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Японии Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, против передачи Японии Курильских островов в январе текущего года выступили 77% граждан России, допустили такую возможность 14%. Среди жителей Курил их передачу считают неприемлемой 96% опрошенных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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