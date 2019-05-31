«Пора вводить безвиз»: Москва напомнила Токио о давней российской инициативе

Россия в очередной раз предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму и надеется продолжить обсуждение этого вопроса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

«Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями», – приводит слова министра «Интерфакс». Лавров выразил надежду на продолжение диалога по этой теме.

Глава российского МИД добавил, что в качестве первого шага Москва предлагает ввести режим свободного перемещения между жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо, напомнив, что ранее эту инициативу озвучил Владимир Путин. Лавров уточнил, что данная идея «обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды».

Министр также сообщил, что встреча президента России и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдет на полях саммита G20 29 июня в Осаке. Он отметил, что подготовка к переговорам, урегулирование конфликтов и развитие внешнеполитического сотрудничества подробно обсуждались на встрече министров иностранных дел и обороны России и Японии формате «2+2» в четверг, 30 мая.

Кроме того, глава МИД РФ рассказал о резкой интенсификации контактов между министрами иностранных дел России и Японии по теме мирного договора, заметив, что это «не означает автоматически того, что мы сближаем позиции». «Пока проблем еще немало», – констатировал Лавров.

Как сообщал «Новый День», Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов – Токио считает четыре острова Курильской гряды территорией своей страны. Москва с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Последние переговоры Абэ с Путиным по этому вопросу состоялись 22 января в Москве. Стороны договорились продолжать обсуждение на уровне министров иностранных дел.

По мнению экспертов, проблема мирного договора вряд ли будет решена в ближайшее время. В частности, в интервью РИА «Новый День» известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман, входивший ранее в состав российско-японского совета мудрецов, отмечал, переговоры между Россией и Японией о принадлежности четырех островов продлятся еще не одно десятилетие – для Токио это вопрос престижа.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Японии считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Токио Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 31.05.19

Президента Украины оправляют в Крым и ЛДНР. / Беглов отрекся от ЕР: будет баллотироваться в губернаторы самовыдвиженцем. / Украина собирается ввести санкции в отношении российских музеев и научных организаций. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»