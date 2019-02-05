СМИ Японии: Южные Курилы идеальны для размещения ракет США

Четыре острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, станут идеальным местом для размещения ракет США, благодаря удобному географическому положению. Об этом пишет японское издание Japan Business Press.

Издание указывает, что размещение на островах средств противовоздушной обороны позволит укрепить защиту США и Японии от баллистических ракет КНДР, а наиболее удачным для дислокации систем ПРО является Итуруп. Кроме того, размещение на этом острове американских ракет позволит блокировать порт Владивосток, который является базой Тихоокеанского флота России.

Помимо этого, благодаря этим четырём островам, на которые претендует Япония, позволяет России контролировать незамерзающий пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом, что даёт её флоту доступ в открытое море. «Если Россия отдаст все четыре острова или даже только три, за исключением Итурупа, то велика вероятность, что Япония и США заблокируют пролив Екатерины», – указывается в статье.

Издание также отмечает, что в случае размещения американских систем ПВО на Южных Курилах можно будет значительно быстрее отслеживать пуски российских ракет из акватории Охотского моря.

Токио, Иван Гридин

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