Япония обиделась на Россию из-за визита Медведева на Курилы. «Это наша земля», – ответил глава кабмина

МИД Японии отреагировал на визит главы правительства РФ Дмитрия Медведева на Курилы, назвав его «чрезвычайно прискорбным» и «уязвляющим чувства японских граждан». В сообщении японского внешнеполитического ведомства также говорится, что посещение российским премьером Курильских островов «несовместимо с позицией Японии по северным территориям». В Токио призвали Москву принять «конструктивные меры для расширения японо-российских отношений, в том числе заключение мирного договора». Премьер РФ прилетел на остров Итуруп на Южных Курилах сегодня из Южно-Сахалинска. Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов. МИД Японии направил протест России в связи с этой поездкой, передает Kyodo.

Медведев, комментируя заявления Японии, отметил, что протесты Токио из-за визитов российских чиновников на Курилы не вызывают у него беспокойство. Премьер назвал Курилы российской землей.

«Это наша земля. Это субъект Российской Федерации. Эти острова входят в Сахалинскую область, – цитирует Медведева РИА «Новости». «Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» – добавил он.

Глава правительства указал, что российские госслужащие ездят на Курилы и в любую другую часть страны без «согласования с какими бы то ни было странами». При этом он заявил о готовности Москвы развивать дружеские связи с другими странами. Однако, чем больше будет «таких возмущений», тем больше будет поводов посещать Курилы. «Чем мы, естественно, и будем заниматься», – подытожил Медведев.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет планов передавать Курильские острова Японии. Он добавил, что у правительства «существуют большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы», и заверил, что все эти программы будут реализовываться. Речь идет о развитии экономики в целом на этих территориях, рыбной отрасли и инфраструктуры.

Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов – Токио считает четыре острова Курильской гряды территорией своей страны. Москва с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Последние переговоры Абэ с Путиным по этому вопросу состоялись 22 января текущего года в Москве. Стороны договорились продолжать обсуждение на уровне министров иностранных дел.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Советский Союз заявлял о готовности отдать Токио Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре прошлого года премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

В марте этого года замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов на встрече с японским коллегой Такэо Мори в Москве сообщил, что в подходах РФ и Японии сохраняются «существенные расхождения» при обсуждении мирного договора между двумя странами. Дипломат добавил, что обе страны должны продвигать переговорный процесс.

Эксперты считают, что проблема мирного договора вряд ли будет решена в ближайшее время. В частности, в интервью РИА «Новый День» известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман, входивший ранее в состав российско-японского совета мудрецов, отмечал, переговоры между Россией и Японией о принадлежности четырех островов продлятся еще не одно десятилетие – для Токио это вопрос престижа.

Токио, Южно-Сахалинск, служба информации РИА «Новый День»

Токио, Южно-Сахалинск. Другие новости 02.08.19

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