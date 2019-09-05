Япония сделала Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Япония сделала России представление после того, как президент Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на южно-курильском острове Шикотан. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Он особо подчеркнул, что юридическая позиция Токио по курильскому вопросу не изменилась.

«Для кардинального решения подобных проблем необходимо решение проблемы северных территорий. Мы по-прежнему будем упорно вести переговоры с Россией для решения проблемы северных территорий и подписания мирного договора», – сказал Суга. В то же время он ушел от ответа на вопрос, будет ли это именно представлением или российской стороне будет заявлен протест.

Как напоминает РИА «Новости», Путин дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан в четверг на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Японский премьер Синдзо Абэ на встрече с Путиным заявил, что надеется обсудить проблему мирного договора.

Как писал «Новый День», 3 сентября стало известно об открытии на Шикотане новейшей научно-исследовательской станция НИС «Океаническая» Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). В ближайшие месяцы сотрудники «Океанической» обеспечат рыбаков оперативной информацией и рекомендациями для промысла сайры, скумбрии и сардины. Их основной задачей является комплексное изучение водных биоресурсов, условий обитания и перспектив промысла в Южно-Курильском районе.

Шикотан в качестве места базирования выбрали неслучайно. Прежде всего, это логистически удобная точка. На острове находятся 2 радиостанции и налажен радиообмен с судами, а также располагаются 3 производственных площадки. «Ученые рассчитывают, что новая станция позволит сделать очередной рывок в развитии комплексных ресурсных исследований и усовершенствовать управление промыслом на Дальневосточном бассейне», – отмечает пресс-служба института.

Мирный договор между Россией и Японией до сих не подписан из-за вопроса принадлежности южных Курильских островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи. Южные Курилы были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Но Япония считает четыре курильских острова своей территорией на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Москва с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Курил закрыт навсегда.

Советский Союз заявлял о готовности отдать Токио Шикотан и Хабомаи еще в 1956 году, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре прошлого года премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

В марте 2019 года замглавы МИД России Игорь Моргулов на встрече с японским коллегой Такэо Мори в Москве сообщил, что в подходах РФ и Японии сохраняются «существенные расхождения» при обсуждении мирного договора. По его словам, обе страны должны продвигать переговорный процесс.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 04.09.19

Только членство! Украина отказалась обсуждать особый статус в ЕС. / Подчиняюсь только киевлянам: Кличко бросил вызов Зеленскому. / «Пчелы против меда»: как Хорватия «победила» нацизм. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»