Россия открыла новую станцию на Шикотане

На южно-курильском острове Шикотан начала работу новейшая научно-исследовательская станция НИС «Океаническая» Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

Как сообщили в пресс-службе института, в ближайшие месяцы сотрудники «Океанической» обеспечат рыбаков оперативной информацией и рекомендациями для промысла сайры, скумбрии и сардины. Их основной задачей является комплексное изучение водных биоресурсов, условий обитания и перспектив промысла в Южно-Курильском районе.

«Динамично меняющаяся в последние годы численность биоресурсов курильских вод, в числе которых сардина, скумбрия, сайра, кальмар, минтай и треска, требует системного мониторинга для их рационального использования. Кроме того, исходя из современных экономических условий, значительно выросла актуальность научных изысканий в области развития ресурсосберегающих техник и технологических процессов рыбопереработки», – рассказал замдиректора ВНИРО, руководитель ТИНРО Алексея Байталюка.

Шикотан в качестве места базирования выбрали неслучайно. Прежде всего, это логистически удобная точка. На острове находятся 2 радиостанции и налажен радиообмен с судами, а также располагаются 3 производственных площадки. «Ученые рассчитывают, что новая станция позволит сделать очередной рывок в развитии комплексных ресурсных исследований и усовершенствовать управление промыслом на Дальневосточном бассейне», – отмечает пресс-служба.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 03.09.19

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