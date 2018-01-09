Зима вышла с каникул: в первую рабочую неделю в Крыму ожидаются морозы

Снег и морозы, которых так ждали крымчане в праздники, придут в Крым в первую рабочую неделю.

Как рассказали РИА «Новый День» в Гидрометцентре Крыма, погода начнет меняться уже во вторник, 9 января.

«С сегодняшнего дня в Крыму похолодало. До 12 января дневные температуры на полуострове в среднем составят 2°С…7°С со знаком «плюс». Ночью 0°С …-5°С. После 12-го числа ожидается прохождение арктического холодного циклона, который будет сопровождаться снегопадом. Днем возможно понижение температуры до 6°мороза», – рассказала начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, отметив, что градация температур в разных частях Крыма различна: на севере прогнозируется мороз до -4°С, на ЮБК столбик термометра удержится на нуле, в Восточном Крыму будет 0…-2°С и сильный ветер.

Отметим, что сегодня утром керчане отправились на работу под снежными хлопьями.

Главный крымский синоптик добавила, что в ближайшие выходные очень высока вероятность остановки Керченской паромной переправы.

«Холодная погода сохранится до среды, 17-го января», – сообщила Любецкая.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 09.01.18

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