Снег, метель и гололедица: Крым накроет арктический циклон

В Крыму в ближайшее время резко изменится погода – надвигается арктический циклон.

«Ожидаются сложные погодные условия: снег, 14 и 15 января местами сильный, метель, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с, 13 и 14 января порывы до 25 м/с», – сообщили в управлении МЧС, ссылаясь на данные крымского Гидрометцентра.

В случае выпадения обильных осадков, спасатели рекомендуют крымчанам воздержаться от поездок по городу и оставаться дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне об ухудшении погодных условий сообщили в Госавтоинспекции, спрогнозировав образование дорожных заторов из-за осадков, и рост ДТП, в случае если водители будут игнорировать нормы безопасности и правила движения.

Напомним, по данным Гидрометцентра, холодная погода сохранится до 17 января.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.01.18

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