Директора центра планерного спорта «Коктебель» признали виновным в гибели людей

Бывшего директора государственного унитарного предприятия «Центр планерного спорта «Коктебель» Бориса Небреева приговорили к 4 годам лишения свободы.

Как сообщал «Новый День», в ноябре 2015 года под Коктебелем разбился частный самолет, на борту которого находились четыре человека. В авиакатастрофе никто не выжил. По данным следствия с июля по ноябрь 2015 года обвиняемый с целью получения прибыли не законно организовал оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ходе расследования было установлено, что экс-руководитель центра планерного спорта не имел документов на осуществление предпринимательской деятельности, в связи с отсутствием квалифицированных пилотов, техников обслуживанию воздушного судна, а также руководителей полетов. При этом за несколько месяцев деятельности предприятия на расчетный счет поступило более 2 миллионов рублей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Суд признал Небреева виновным по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц», «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, с Небреева взыскан миллион рублей в пользу мужа одной из погибших страдавших, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Коктебель, Анастасия Зук

Коктебель. Другие новости 09.01.18

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