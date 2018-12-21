Путин помиловал экс-директора планерного центра в Крыму

Бывший директор центра планерного спорта «Коктебель» Борис Небреев, ранее осужденный по делу об авиакатастрофе в Крыму, унесшей жизни четырех человек, оказался в числе пяти россиян, которых помиловал президент РФ Владимир Путин.

Соответствующие указы глава государства подписал накануне. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации и вступят в силу через 10 дней после опубликования.

Как сообщал РИА «Новый День», в ноябре 2015 года под Коктебелем разбился частный самолет, на борту которого находились четыре человека. В авиакатастрофе никто не выжил. Вскоре следователи задержали директора государственного унитарного предприятия «Центр планерного спорта «Коктебель» Бориса Небреева. Его обвинили в предоставлении услуг, не отвечающих мерам безопасности, а также ведении нелегального бизнеса и отправили под домашний арест.

В ходе расследования было установлено, что Небреев не имел документов на осуществление предпринимательской деятельности, в связи с отсутствием квалифицированных пилотов, техников обслуживанию воздушного судна, а также руководителей полетов. При этом за несколько месяцев деятельности предприятия – с июля по ноябрь 2015 года – на расчетный счет поступило более 2 миллионов рублей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

28 декабря 2017 года суд признал Небреева виновным по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц», «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, с Небреева взыскан миллион рублей в пользу мужа одной из погибших, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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